05 июля 2022

В Челябинскую область завезли 6,5 тонн зараженных фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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После обработки фрукты выпустят в продажу Фото:

В Челябинскую область из Узбекистана завезли несколько партий зараженных фруктов, общий вес которых составил 6,5 тонн. Продукцию разрешили выпускать в продажу только после процедуры обеззараживания, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Выявлено четыре случая заражения 6,5 тонн растительной продукции, поступившей из Узбекистана. Выявлена восточная плодожорка в нектаринах (3,32 тонны), персиках (2,52 тонны), сливе (0,39 тонны). Также в 230 килограммах острого перца обнаружена повилика», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве добавили, что нектарины, персики и сливы разрешены к реализации только после проведения обеззараживания методом фумигации и проведения повторного фитосанитарного контроля. Острый перец же решили уничтожить.

Ранее в Челябинской области перехватили пять тонн зараженных помидоров. В партии выявили вирус коричневой морщинистости плодов. Для недопущения потери всего урожая было принято решение об уничтожении груза.

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В Челябинскую область из Узбекистана завезли несколько партий зараженных фруктов, общий вес которых составил 6,5 тонн. Продукцию разрешили выпускать в продажу только после процедуры обеззараживания, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Выявлено четыре случая заражения 6,5 тонн растительной продукции, поступившей из Узбекистана. Выявлена восточная плодожорка в нектаринах (3,32 тонны), персиках (2,52 тонны), сливе (0,39 тонны). Также в 230 килограммах острого перца обнаружена повилика», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве добавили, что нектарины, персики и сливы разрешены к реализации только после проведения обеззараживания методом фумигации и проведения повторного фитосанитарного контроля. Острый перец же решили уничтожить. Ранее в Челябинской области перехватили пять тонн зараженных помидоров. В партии выявили вирус коричневой морщинистости плодов. Для недопущения потери всего урожая было принято решение об уничтожении груза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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