Защита баскетболистки Грайнер из УГМК надеется на мягкий приговор

08 июля 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

Адвокаты выразили надежду, что суд вынесет задержанной за контрабанду наркотиков спортсменке мягкий приговор Фото: Сергей Русанов © URA.RU Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной по подозрению в контрабанде наркотиков, надеются, что суд вынесет мягкий приговор спортсменке. Ведь она признала вину и играет важную роль в развитии международного и российского спорта, говорится в заявлении представителей защиты. «Бриттни приняла решение взять на себя полную ответственность за происшедшее, поскольку знает, что является примером для многих людей. Для этого, безусловно, нужна смелость», — цитирует ТАСС адвокатов баскетболистки Марию Благоволину и Александра Бойкова. Они надеются, что суд учтет количество запрещенного вещества, личность подсудимой и ее роль в развитии международного и российского спорта. «Надеемся, что эти обстоятельства в совокупности с доказательствами защиты будут приняты во внимание судом при вынесении приговора, и он будет мягким», — добавляют адвокаты. Следующее заседание по делу Грайнер назначено на 14 июля. Завершение судебного процесса ожидают в начале августа. В марте сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево задержали баскетболистку УГМК из-за того, что нашли в ее багаже запрещенное в России гашишное масло. На спортсменку завели уголовное дело по статье о контрабанде. На родине ее ждет жена и поклонники, они организовали акции в поддержку Грайнер. Байден заверил их, что не оставит дело без внимания. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной по подозрению в контрабанде наркотиков, надеются, что суд вынесет мягкий приговор спортсменке. Ведь она признала вину и играет важную роль в развитии международного и российского спорта, говорится в заявлении представителей защиты. «Бриттни приняла решение взять на себя полную ответственность за происшедшее, поскольку знает, что является примером для многих людей. Для этого, безусловно, нужна смелость», — цитирует ТАСС адвокатов баскетболистки Марию Благоволину и Александра Бойкова. Они надеются, что суд учтет количество запрещенного вещества, личность подсудимой и ее роль в развитии международного и российского спорта. «Надеемся, что эти обстоятельства в совокупности с доказательствами защиты будут приняты во внимание судом при вынесении приговора, и он будет мягким», — добавляют адвокаты. Следующее заседание по делу Грайнер назначено на 14 июля. Завершение судебного процесса ожидают в начале августа. В марте сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево задержали баскетболистку УГМК из-за того, что нашли в ее багаже запрещенное в России гашишное масло. На спортсменку завели уголовное дело по статье о контрабанде. На родине ее ждет жена и поклонники, они организовали акции в поддержку Грайнер. Байден заверил их, что не оставит дело без внимания.