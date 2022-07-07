Обматеривший продавца «фээсбэшник» угрожал другим свердловчанам. «Обещал сжечь машину»

08 июля 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Мужчина с видео был замечен не в одном конфликте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчина, покрывший матом продавца в Верхней Туре и представившийся сотрудником ФСБ, ранее имел конфликт с другим жителем Свердловской области. Житель Верхней Пышмы на правах анонимности рассказал URA.RU, что узнал по видео человека, который угрожал поджечь ему автомобиль. «Он плохо припарковал свою машину, я сделал ему замечание, попросил поставить ровно. Подскочил ко мне, стал кричать, ругаться, материться, угрожал поджечь машину. Сжимал в руке ключ зажигания, наверное, для удара. Не стеснялся в выражениях ни детей, ни женщин, ни бабушек, угрожал расправой. Чуть до драки не дошло, абсолютно не отображал реальность», — рассказал подробности инцидента уралец. Ранее в соцсетях разлетелось видео из магазина Верхней Туры, на котором посетитель материт продавщицу. Причиной гнева стало то, что женщина вместо 15 рублей сдачи предложила покупателю кубики для бульона. Мужчина заявил, что он «фээсбэшник» и пригрозил, что на разборку с продавцом приедут «его люди». Продавец рассказала URA.RU, что клиент с порога вел себя резко и «был на понтах». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мужчина, покрывший матом продавца в Верхней Туре и представившийся сотрудником ФСБ, ранее имел конфликт с другим жителем Свердловской области. Житель Верхней Пышмы на правах анонимности рассказал URA.RU, что узнал по видео человека, который угрожал поджечь ему автомобиль. «Он плохо припарковал свою машину, я сделал ему замечание, попросил поставить ровно. Подскочил ко мне, стал кричать, ругаться, материться, угрожал поджечь машину. Сжимал в руке ключ зажигания, наверное, для удара. Не стеснялся в выражениях ни детей, ни женщин, ни бабушек, угрожал расправой. Чуть до драки не дошло, абсолютно не отображал реальность», — рассказал подробности инцидента уралец. Ранее в соцсетях разлетелось видео из магазина Верхней Туры, на котором посетитель материт продавщицу. Причиной гнева стало то, что женщина вместо 15 рублей сдачи предложила покупателю кубики для бульона. Мужчина заявил, что он «фээсбэшник» и пригрозил, что на разборку с продавцом приедут «его люди». Продавец рассказала URA.RU, что клиент с порога вел себя резко и «был на понтах».