Серовчане пожаловались, что их дети играют во дворе полным мусора. Видео, фото

09 июля 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

Правда, после публикаций в соцсетях объявился дворник, который убрал мусор во дворе (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Серова (Свердловская область) проживающие в домах по улицам Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17 пожаловались, что их дети гуляют во дворе, где полно мусора. Об этом сообщил житель Серова — общественный деятель и блогер Сергей Мельник в соцсети «ВКонтакте». «Посмотрите, Сергей, где гуляют наши дети. Посмотрите, что творится на Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17! Обещали песок — привезли три ведерка на сломанную детскую площадку — и все, больше ничего нет», — рассказал автор видео. Мельник прокомментировал видео так: «Жители домов по улице Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17 прислали мне видео в каких условиях гуляют их дети. Судя по комментариям, привезенным трем ведрам песка они не особо рады. Может, действующим депутатам пятого округа работать надо было предыдущие пять лет, а не остатки лавочек перед выборами красить на камеру?». Он считает, чтобы так раскидать мусор, нужно прямо в бак залезть и все подряд из него специально выкидывать. Скрин поста Сергея Мельника в соцсети «ВКонтакте» Но затем в комментарии к посту Сергея Мельника ворвался дворник, отвечающий за этот участок, который успокоил граждан. «Принял, после обеда подойду. С утра все было нормально там», — написал он. А через пару часов он уже отчитался, что выполнил всю работу. «Убрал! Выводы сделал, что пенопласт привезли из частного сектора. И что в бак не влезло, то раскидали», — сообщил дворник. Фото: дворник из Серова Фото: дворник из Серова Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Серова (Свердловская область) проживающие в домах по улицам Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17 пожаловались, что их дети гуляют во дворе, где полно мусора. Об этом сообщил житель Серова — общественный деятель и блогер Сергей Мельник в соцсети «ВКонтакте». «Посмотрите, Сергей, где гуляют наши дети. Посмотрите, что творится на Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17! Обещали песок — привезли три ведерка на сломанную детскую площадку — и все, больше ничего нет», — рассказал автор видео. Мельник прокомментировал видео так: «Жители домов по улице Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17 прислали мне видео в каких условиях гуляют их дети. Судя по комментариям, привезенным трем ведрам песка они не особо рады. Может, действующим депутатам пятого округа работать надо было предыдущие пять лет, а не остатки лавочек перед выборами красить на камеру?». Он считает, чтобы так раскидать мусор, нужно прямо в бак залезть и все подряд из него специально выкидывать. Но затем в комментарии к посту Сергея Мельника ворвался дворник, отвечающий за этот участок, который успокоил граждан. «Принял, после обеда подойду. С утра все было нормально там», — написал он. А через пару часов он уже отчитался, что выполнил всю работу. «Убрал! Выводы сделал, что пенопласт привезли из частного сектора. И что в бак не влезло, то раскидали», — сообщил дворник.