Жители Серова (Свердловская область) проживающие в домах по улицам Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17 пожаловались, что их дети гуляют во дворе, где полно мусора. Об этом сообщил житель Серова — общественный деятель и блогер Сергей Мельник в соцсети «ВКонтакте».
«Посмотрите, Сергей, где гуляют наши дети. Посмотрите, что творится на Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17! Обещали песок — привезли три ведерка на сломанную детскую площадку — и все, больше ничего нет», — рассказал автор видео.
Мельник прокомментировал видео так: «Жители домов по улице Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17 прислали мне видео в каких условиях гуляют их дети. Судя по комментариям, привезенным трем ведрам песка они не особо рады. Может, действующим депутатам пятого округа работать надо было предыдущие пять лет, а не остатки лавочек перед выборами красить на камеру?». Он считает, чтобы так раскидать мусор, нужно прямо в бак залезть и все подряд из него специально выкидывать.
Скрин поста Сергея Мельника в соцсети «ВКонтакте»
Но затем в комментарии к посту Сергея Мельника ворвался дворник, отвечающий за этот участок, который успокоил граждан. «Принял, после обеда подойду. С утра все было нормально там», — написал он. А через пару часов он уже отчитался, что выполнил всю работу. «Убрал! Выводы сделал, что пенопласт привезли из частного сектора. И что в бак не влезло, то раскидали», — сообщил дворник.
Фото: дворник из Серова
Фото: дворник из Серова
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Жители Серова (Свердловская область) проживающие в домах по улицам Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17 пожаловались, что их дети гуляют во дворе, где полно мусора. Об этом сообщил житель Серова — общественный деятель и блогер Сергей Мельник в соцсети «ВКонтакте». «Посмотрите, Сергей, где гуляют наши дети. Посмотрите, что творится на Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17! Обещали песок — привезли три ведерка на сломанную детскую площадку — и все, больше ничего нет», — рассказал автор видео. Мельник прокомментировал видео так: «Жители домов по улице Карла Либкнехта, 16 и Тургенева, 17 прислали мне видео в каких условиях гуляют их дети. Судя по комментариям, привезенным трем ведрам песка они не особо рады. Может, действующим депутатам пятого округа работать надо было предыдущие пять лет, а не остатки лавочек перед выборами красить на камеру?». Он считает, чтобы так раскидать мусор, нужно прямо в бак залезть и все подряд из него специально выкидывать. Но затем в комментарии к посту Сергея Мельника ворвался дворник, отвечающий за этот участок, который успокоил граждан. «Принял, после обеда подойду. С утра все было нормально там», — написал он. А через пару часов он уже отчитался, что выполнил всю работу. «Убрал! Выводы сделал, что пенопласт привезли из частного сектора. И что в бак не влезло, то раскидали», — сообщил дворник.