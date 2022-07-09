В Перми найден виновник попадания червей в кашу, которую ели дети

10 июля 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Согласно документам, в рамках проверки была изучена документация, оборудование и место работы поваров Верх-Юсьвинской школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После скандальной истории, когда в селе Верх-Юсьва (Коми-Пермяцкий округ, Пермский край) в школьной столовой учащихся начальных классов накормили кашей с червями, Роспотребнадзор организовал проверку. В поле зрения надзорного ведомства оказалась деятельности индивидуального предпринимателя Анатолия Четина, который отвечал за питание в образовательной организации, передают СМИ. «Были взяты на анализы пробы различных блюд, нарушений по ГОСТу не выявлено. Эксперты пришли к выводу, что все нормы СанПиНов и требования к работе с пищевой продукцией соблюдаются, виновным в случае попадания червей в кашу был один из поваров, который халатно отнесся к приготовлению пищи», — написано на сайте «Парма-Новости». По данным издания, виновный повар была уволена. Диетологическая сестра и заведующий производством школы получили по дисциплинарному взысканию. По факту происшествия в суд направлено административное дело, но дата его проведения пока не известна. О том, что фотографию блюда, в котором оказались личинки, на свой странице в соцсети «ВКонтакте» разместила учитель Мария Трушникова, URA.RU писало ранее. После этого с проверкой в школу прибыли сотрудники администрации Кудымкарского муниципального округа, которые попросили педагога удались пост из соцсетей. При это сообщалось, что предприниматель Четин продолжит кормить детей в столовой школы Верх-Юсьвы. Контракт с ним заключен до конца 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

После скандальной истории, когда в селе Верх-Юсьва (Коми-Пермяцкий округ, Пермский край) в школьной столовой учащихся начальных классов накормили кашей с червями, Роспотребнадзор организовал проверку. В поле зрения надзорного ведомства оказалась деятельности индивидуального предпринимателя Анатолия Четина, который отвечал за питание в образовательной организации, передают СМИ. «Были взяты на анализы пробы различных блюд, нарушений по ГОСТу не выявлено. Эксперты пришли к выводу, что все нормы СанПиНов и требования к работе с пищевой продукцией соблюдаются, виновным в случае попадания червей в кашу был один из поваров, который халатно отнесся к приготовлению пищи», — написано на сайте «Парма-Новости». По данным издания, виновный повар была уволена. Диетологическая сестра и заведующий производством школы получили по дисциплинарному взысканию. По факту происшествия в суд направлено административное дело, но дата его проведения пока не известна. О том, что фотографию блюда, в котором оказались личинки, на свой странице в соцсети «ВКонтакте» разместила учитель Мария Трушникова, URA.RU писало ранее. После этого с проверкой в школу прибыли сотрудники администрации Кудымкарского муниципального округа, которые попросили педагога удались пост из соцсетей. При это сообщалось, что предприниматель Четин продолжит кормить детей в столовой школы Верх-Юсьвы. Контракт с ним заключен до конца 2022 года.