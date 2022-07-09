09 июля 2022

В свердловских магазинах покупатели могут «заключить брак». Видео, фото

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Правда, такой брак — ненастоящий Фото:

В екатеринбургских экологичных магазинах «Жизньмарт» в честь праздника семьи, любви и верности запустили акцию — регистрация брака за две минуты. Правда, брак шуточный. Акция проходит с восьмого по десятое июля, сообщает компания в своих соцсетях.

«В честь праздника семьи, любви и верности в магазинах сети проводим добрую акцию. Они поженились в „Жизньмарте“ и жили долго и счастливо! С 8 по 10 июля приглашаем пары заключить брак, даже если вы уже в браке», — говорится в сообщении.

Для «регистрации» брака и получения свидетельства, необходимо обратиться к сотрудникам магазина. За публикацию фото со свидетельством о браке, полученным в магазине, можно получить приятные подарки.

А вот так выглядит свидетельство о браке

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В екатеринбургских экологичных магазинах «Жизньмарт» в честь праздника семьи, любви и верности запустили акцию — регистрация брака за две минуты. Правда, брак шуточный. Акция проходит с восьмого по десятое июля, сообщает компания в своих соцсетях. «В честь праздника семьи, любви и верности в магазинах сети проводим добрую акцию. Они поженились в „Жизньмарте“ и жили долго и счастливо! С 8 по 10 июля приглашаем пары заключить брак, даже если вы уже в браке», — говорится в сообщении. Для «регистрации» брака и получения свидетельства, необходимо обратиться к сотрудникам магазина. За публикацию фото со свидетельством о браке, полученным в магазине, можно получить приятные подарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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