В екатеринбургских экологичных магазинах «Жизньмарт» в честь праздника семьи, любви и верности запустили акцию — регистрация брака за две минуты. Правда, брак шуточный. Акция проходит с восьмого по десятое июля, сообщает компания в своих соцсетях.
«В честь праздника семьи, любви и верности в магазинах сети проводим добрую акцию. Они поженились в „Жизньмарте“ и жили долго и счастливо! С 8 по 10 июля приглашаем пары заключить брак, даже если вы уже в браке», — говорится в сообщении.
Для «регистрации» брака и получения свидетельства, необходимо обратиться к сотрудникам магазина. За публикацию фото со свидетельством о браке, полученным в магазине, можно получить приятные подарки.
Скрин поста из telegram-канала покупателей «Жизньмарта»
А вот так выглядит свидетельство о браке
Скрин поста из telegram-канала покупателей «Жизньмарта»
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В екатеринбургских экологичных магазинах «Жизньмарт» в честь праздника семьи, любви и верности запустили акцию — регистрация брака за две минуты. Правда, брак шуточный. Акция проходит с восьмого по десятое июля, сообщает компания в своих соцсетях. «В честь праздника семьи, любви и верности в магазинах сети проводим добрую акцию. Они поженились в „Жизньмарте“ и жили долго и счастливо! С 8 по 10 июля приглашаем пары заключить брак, даже если вы уже в браке», — говорится в сообщении. Для «регистрации» брака и получения свидетельства, необходимо обратиться к сотрудникам магазина. За публикацию фото со свидетельством о браке, полученным в магазине, можно получить приятные подарки.