Полицейские нашли женщину во дворах на улице Ильича Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге задержали женщину, считающую себя гражданкой СССР и, возможно, имеющую отношение к объединению «Союз славянских сил Руси» (экстремистская организация, запрещенная в России). Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«На улице Ильича в Екатеринбурге полицейские приняли женщину из общины СССР с ее „паспортом“», — рассказал собеседник агентства. Женщину задержали во дворе, когда она несла два пакета с покупками. Она попыталась уйти от силовиков, убеждая их, что является другим человеком.

По данным инсайдера, накануне сотрудникам полиции пришло поручение доставить екатеринбурженку для разбирательства. Предположительно, она может входить в состав группы, причисляющей себя к жителям несуществующей страны. В «паспорте», который нашли у екатеринбурженки говорится, что его носитель является «живым человеком, коренным жителем великой Руси». Силовики проводят проверку, чтобы выяснить, нарушила ли женщина закон.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Получить оперативный комментарий на момент публикации не удалось.

Ранее на Урале уже задерживали членов экстремистской организации. За деятельностью людей, причисляющих себя к гражданам несуществующей страны, следят спецслужбы. Инсайдер URA.RU сообщал, что среди «граждан СССР» есть завербованные силовики.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU