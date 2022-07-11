Советник США призвал разрешить Украине бомбить Россию и Беларусь

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
Советник США по безопасности и сотрудничеству в Европе, призывает наносить военные удары по России и Беларуси Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что Украине нужно позволить наносить удары по России и Беларуси. Об этом он написал в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ).

«Украине должно быть позволено наносить удары по военным объектам в оккупированной Белоруссии, в оккупированном Крыму и в России». Такие слова советник опубликовал в своем аккаунте.

Ранее в Финляндии предложили Западу вступить в военный конфликт с РФ. Странам Запада стоит рассмотреть возможность прямого военного вмешательства в конфликт на Украине. Об этом заявил финский историк Юсси Ялонен.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву.

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Старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что Украине нужно позволить наносить удары по России и Беларуси. Об этом он написал в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). «Украине должно быть позволено наносить удары по военным объектам в оккупированной Белоруссии, в оккупированном Крыму и в России». Такие слова советник опубликовал в своем аккаунте. Ранее в Финляндии предложили Западу вступить в военный конфликт с РФ. Странам Запада стоит рассмотреть возможность прямого военного вмешательства в конфликт на Украине. Об этом заявил финский историк Юсси Ялонен. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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