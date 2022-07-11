Советник США призвал разрешить Украине бомбить Россию и Беларусь

11 июля 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Советник США по безопасности и сотрудничеству в Европе, призывает наносить военные удары по России и Беларуси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что Украине нужно позволить наносить удары по России и Беларуси. Об этом он написал в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). «Украине должно быть позволено наносить удары по военным объектам в оккупированной Белоруссии, в оккупированном Крыму и в России». Такие слова советник опубликовал в своем аккаунте. Ранее в Финляндии предложили Западу вступить в военный конфликт с РФ. Странам Запада стоит рассмотреть возможность прямого военного вмешательства в конфликт на Украине. Об этом заявил финский историк Юсси Ялонен. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что Украине нужно позволить наносить удары по России и Беларуси. Об этом он написал в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). «Украине должно быть позволено наносить удары по военным объектам в оккупированной Белоруссии, в оккупированном Крыму и в России». Такие слова советник опубликовал в своем аккаунте. Ранее в Финляндии предложили Западу вступить в военный конфликт с РФ. Странам Запада стоит рассмотреть возможность прямого военного вмешательства в конфликт на Украине. Об этом заявил финский историк Юсси Ялонен. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву.