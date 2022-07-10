10 июля 2022

В Финляндии предложили Западу вступить в военный конфликт с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт The White House, вертолет, военные, сша, армия сша, американская армия
Западу рано или поздно придется перестать избегать военного вмешательства на Украине, считает историк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Странам Запада стоит рассмотреть возможность прямого военного вмешательства в конфликт на Украине. Об этом заявил финский историк Юсси Ялонен.

«Рано или поздно <…> страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — заявил Ялонен в интервью изданию Verkkouutiset. «Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу», — добавил историк. Он также отметил, что российская армия продолжает выполнять боевые задачи на Украине.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву. Так, 8 июля стало известно, что США выделят Украине новый пакет помощи на 400 млн долларов. Однако экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что завершить конфликт на Украине можно только путем дипломатических переговоров.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Странам Запада стоит рассмотреть возможность прямого военного вмешательства в конфликт на Украине. Об этом заявил финский историк Юсси Ялонен. «Рано или поздно <…> страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — заявил Ялонен в интервью изданию Verkkouutiset. «Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу», — добавил историк. Он также отметил, что российская армия продолжает выполнять боевые задачи на Украине. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву. Так, 8 июля стало известно, что США выделят Украине новый пакет помощи на 400 млн долларов. Однако экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что завершить конфликт на Украине можно только путем дипломатических переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...