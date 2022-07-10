В Финляндии предложили Западу вступить в военный конфликт с РФ

Странам Запада стоит рассмотреть возможность прямого военного вмешательства в конфликт на Украине. Об этом заявил финский историк Юсси Ялонен.
«Рано или поздно <…> страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — заявил Ялонен в интервью изданию Verkkouutiset. «Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу», — добавил историк. Он также отметил, что российская армия продолжает выполнять боевые задачи на Украине.
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Странам Запада стоит рассмотреть возможность прямого военного вмешательства в конфликт на Украине. Об этом заявил финский историк Юсси Ялонен. «Рано или поздно <…> страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — заявил Ялонен в интервью изданию Verkkouutiset. «Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу», — добавил историк. Он также отметил, что российская армия продолжает выполнять боевые задачи на Украине. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву. Так, 8 июля стало известно, что США выделят Украине новый пакет помощи на 400 млн долларов. Однако экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что завершить конфликт на Украине можно только путем дипломатических переговоров.