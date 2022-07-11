Конкурс на популярные специальности в челябинских вузах зашкаливает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самыми популярными специальностями среди абитуриентов вузов Челябинской области, претендующих на бюджетные места, стали программисты, стоматологи, лингвисты, менеджеры и учителя истории. По запросу URA.RU учебные заведения составили рейтинги наиболее и наименее востребованных направлений подготовки.

Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральского медицинского университета, традиционно самый большой конкурс — на стоматологический факультет. По данным на 11 июля, за каждое бюджетное место борются 32 человека. Далее по популярности идут специальности фармацевтического и медико-профилактического факультетов. Замыкают рейтинг востребованных направлений профили факультета «Лечебное дело», где за одно место соревнуются почти по три абитуриента.

В приемной комиссии Южно-Уральского госуниверситета URA.RU рассказали, что картина примерно соответствует данным 2021 года. Лидируют менеджмент, экономика и лингвистика, отстают дизайн архитектурной среды, строительство и физкультура. В Челябинском госуниверситете заявили, что высокий спрос на прикладную информатику и математику, переводоведение и лингвистику. Пресс-служба Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета сообщила, что наибольший конкурс заявлений абитуриентов наблюдается факультетах: на историческом, иностранных языков, подготовки учителей начальных классов и в высшей школе физической культуры и спорта. В пресс-службе Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) URA.RU заявили, что пока затруднительно делать окончательные выводы, но есть рост популярности IT-направлений и направления «Металлургия».

«Вузу министерство образования и науки выделены дополнительные места по всем направлениям подготовки, которые представлены в нашем университете. По ряду программ магистратуры количество бюджетных мест увеличено в два раза», — рассказал проректор по образовательной деятельности МГТУ в Магнитогорске Дмитрий Терентьев.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете самыми востребованными стали «Ветеринария», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Электроэнергетика и электротехника». В число аутсайдеров попали специальности «Агрохимия и агропочвоведение», «Агроинженерия», «Зоотехния» и «Садоводство».

Развитие высшего образования и привлечение молодых кадров в науку стали одними из приоритетов Десятилетия образования и науки. Президент РФ Владимир Путин объявил его на период 2022—2031 годов. Ученые должны укрепить технологическое лидерство страны на мировой арене.

Приемная кампания в челябинские вузы продолжается

В ЮУрГУ лидирует менеджмент, а в конце списка пока специальность технологии художественной обработки материалов

В ЧелГУ востребованы как технические, так и гуманитарные направления

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В медицинском вузе наверху рейтинга ожидаемо специальность стоматолога

В лидерах списка магнитогорского университета и технические специальности, и экономика, и гуманитарные направления

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