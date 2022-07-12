Скандал вокруг актива свердловских властей дошел до Набиуллиной

Ревизионная комиссия СКХП подключают региональную прокуратуру и ЦБ к проверке актива птицефабрики «Рефтинская» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ревизионной комиссии «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП) Константин Степановских направил жалобы в прокуратуру Свердловской области и Центральный банк России (глава — Эльвира Набиуллина) на гендиректора комбината Олега Душкина и его заместителя. В них он указал, что замглавы СКХП Олег Бессонов якобы не пускает на предприятие аудиторов, направленных новыми акционерами. Документы имеются в распоряжении URA.RU.

«Ревизионная комиссия ОАО „Свердловский комбинат хлебопродуктов“ в составе Степановских К.Г., Корболиной И.В., Маслаковой М.В. <…> приняла решение провести проверку финансово-хозяйственной деятельности комбината за период с 1 января по 30 июня 2022 года. О начале проведения ревизионной комиссией было 1 июля сообщено руководству. Членам ревизионной комиссии заместителем гендиректора ОАО „Свердловский комбинат хлебопродуктов“ Олегом Бессоновым 7 июля было отказано в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности», — сказано в документе.

Члены комиссии считают, что гендиректор комбината пытается скрыть от акционеров общества свои действия. «Ограничение возможности ревизионной комиссии проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности комбината является нарушением статьи 85 Закона об акционерных обществах, а также нарушением законных интересов акционеров общества», — уточняется в тексте.

В апреле 2022 года «Рефтинская» выкупила у «Агентства по развитию рынка продовольствия» 51% акций СКХП, который поставляет птицефабрике комбикорм. За счет этого фабрика планировала снизить цены на свою продукцию на 20%. Также URA.RU сообщало, что региональное министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО) планирует продать по закрытой подписке 49% птицефабрики частному инвестору. В собственности «Агентства по развитию рынка продовольствия» (принадлежит правительству Свердловской области) останется 51%.

Согласно данным базы СБИС, гендиректору комбината Олегу Душкову принадлежит 11% акций предприятия. Еще 18,7% — его заместителю Виталию Дудину. Ранее оба предприятия конфликтовали из-за долгов за поставленные корма. СКХП требовал от птицефабрики выплатить 160 млн рублей, а в «Рефтинской» указывали, что официальные претензии были меньше этой суммы в два раза.

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