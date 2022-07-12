Пермяк задушил человека из-за того, что потерял телефон

Пермяк отправился за решетку после убийства собутыльника из-за телефона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае 34-летнего мужчину отправили на 9 лет в колонию за убийство, которое он совершил во время пьянки после утери своего телефона. О преступлении и приговоре сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел 5 ноября прошлого года на пьянке в одной из бойлерных города Губахи. «Ранее уже судимый за убийство 34-летний местный житель потерял свой мобильный телефон и заподозрил, что его похитил 43-летний мужчина. На этой почве между мужчинами возникла ссора, в ходе которой владелец телефона избил потерпевшего, а затем задушил его», — информирует пресс-служба СУ СК РФ края. После этого рецидивист продолжил распивать алкоголь.

Об убийстве мужчины в полицию сообщили другие участники посиделок. Сотрудники полиции задержали убийцу на месте преступления.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его отправили на 9 лет в колонию строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский суд рассмотрит дело об убийстве двух человек. По версии следствия, житель Пермского района в марте во время совместного распития убил двух мужчин, после чего поджег дом, где случилось преступление.