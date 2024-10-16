16 октября 2024

В Петербурге экстренно сел самолет, летевший из Калининграда в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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На борту самолета, который следовал из Калининграда в Пермь, стало плохо пассажиру
На борту самолета, который следовал из Калининграда в Пермь, стало плохо пассажиру Фото:

Самолет авиакомпании «Икар», следующий из Калининграда в Пермь, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге. На борту стало плохо пассажиру, сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«17 октября 2024 года, 06:36 по Москве. Экипаж доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении командира воздушного судна следовать на запасной аэродром Санкт-Петербург (Пулково). Членов экипажа — пять, пассажиров — 108. Рейс KAR 884 Калининград (Храброво) — Пермь (Большое Савино) авиакомпании „Икар“», — пишет telegram-канал AVIAINCIDENT.

Ранее URA.RU рассказывало, что пилоты авиакомпании «Победа» сообщили, что их пытались ослепить лазером в небе недалеко от Москвы. Борт летел из Перми и благополучно приземлился в Шереметьево. 

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Самолет авиакомпании «Икар», следующий из Калининграда в Пермь, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге. На борту стало плохо пассажиру, сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. «17 октября 2024 года, 06:36 по Москве. Экипаж доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении командира воздушного судна следовать на запасной аэродром Санкт-Петербург (Пулково). Членов экипажа — пять, пассажиров — 108. Рейс KAR 884 Калининград (Храброво) — Пермь (Большое Савино) авиакомпании „Икар“», — пишет telegram-канал AVIAINCIDENT. Ранее URA.RU рассказывало, что пилоты авиакомпании «Победа» сообщили, что их пытались ослепить лазером в небе недалеко от Москвы. Борт летел из Перми и благополучно приземлился в Шереметьево. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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