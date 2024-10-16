В Петербурге экстренно сел самолет, летевший из Калининграда в Пермь

Самолет авиакомпании «Икар», следующий из Калининграда в Пермь, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге. На борту стало плохо пассажиру, сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«17 октября 2024 года, 06:36 по Москве. Экипаж доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении командира воздушного судна следовать на запасной аэродром Санкт-Петербург (Пулково). Членов экипажа — пять, пассажиров — 108. Рейс KAR 884 Калининград (Храброво) — Пермь (Большое Савино) авиакомпании „Икар“», — пишет telegram-канал AVIAINCIDENT.
Ранее URA.RU рассказывало, что пилоты авиакомпании «Победа» сообщили, что их пытались ослепить лазером в небе недалеко от Москвы. Борт летел из Перми и благополучно приземлился в Шереметьево.
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