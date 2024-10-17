Московский девелопер застроит высотками пермскую Заостровку

ООО СЗ «Заостровка» (компания московского девелопера «Самолет») планирует застроить микрорайон Заостровку в Перми 25-этажными домами. Краевые власти заключили с компанией договор КРТ 3 октября.
«Компания обратилась в пермскую комиссию ПЗЗ с заявлением об установлении границ территориальной зоны комплексного развития в микрорайоне Заостровка. Речь идет о земле, ограниченной улицами Строителей, Водопроводной, бульваром Преображенского в деревне Кондратово. СЗ „Заостровка“ предложило также дополнить градрегламент зоны КРТ-15 подзонами в 25 этажей и коэффициентом плотности застройки 3,2», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
В рамках проекта планируется построить детский сад, дороги и многоуровневую парковку, а также благоустроить территорию. Комиссия одобрила предложение компании.
В феврале сообщалось, что первым проектом девелопера «Самолет» в Перми может стать застройка в микрорайоне Заостровка. Речь о земельном участке площадью 5,7 гектара рядом со строящимся жилым комплексом «Мы». В июне губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и член совета директоров группы «Самолет» Александр Прыгунков подписали соглашение о сотрудничестве. До 2040 года девелопер построит в регионе миллион квадратных метров нового жилья.
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