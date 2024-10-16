В Пермском крае прокуратура возбудила дело в отношении водоканала Лысьвы

В Лысьве (Пермский край) прокуратура возбудила дело в отношении местного городского водоканала. Причиной послужили результаты проверка надзорного ведомства, которое выявила в работе коммунальщиков нарушения.
«Проведена проверка по факту отсутствия холодного водоснабжения на территории Лысьвы. Выявлены нарушения в части ненадлежащего содержания коммунальных сетей. По итогам главе администрации округа и директору МКП МО „Лысьвенский городской водоканал“ внесено представление. Также в отношении водоканала прокурором возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщил сайт прокуратуры Пермского края.
Ранее URA.RU рассказывало, что в октябре в Лысьве без воды остались жители 60 многоквартирных домов, школа и детский сад. Причиной послужила авария на коммунальных сетях. На устранение последствий ЧП понадобилось двое суток.
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