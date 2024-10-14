Экономика В Пермском крае ждут миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов 15 октября 2024 в 17:30 Размер текста - 17 + Крупнейший актив «Росхима» в Пермском крае — завод «Метафракс» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермский край намерено посетить руководство холдинга «Росхим». Источники URA.RU в политэлитах говорят, что речь идет о топ-менеджерах самого высокого уровня. Также в Прикамье ждут известных российских предпринимателей Аркадия и Бориса Ротенберга, которых связывают с холдингом. В программе визита — посещение активов «Росхима» в регионе в Губахе и Березниках. «Планируется, что в Пермский край приедет руководство холдинга „Росхим“ самого высокого уровня. Ждут визита братьев Ротенбергов, которых связывают с руководством компании», — отметил один из инсайдеров. По данным другого собеседника, визит планируется 17—18 октября. Обсуждалось, что они посетят пермские активы «Росхима». Холдинг купил пермский завод «Метафракс» на торгах 9 октября за 14,7 млрд рублей. В 2023 году Арбитражный суд Пермского края по иску генпрокуратуры признал незаконной приватизацию «Метафракса», и он перешел в собственность государства. «Сода-Хлорат» «Росхим» приобрел в июне. Он купил 100% ООО «Карго», который является владельцем «Сода-Хлорат». «Росхим» планировал приобрести также «Камтэкс-Химпром», но отказался от этой идеи. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Росхима». На момент публикации ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пермский край намерено посетить руководство холдинга «Росхим». Источники URA.RU в политэлитах говорят, что речь идет о топ-менеджерах самого высокого уровня. Также в Прикамье ждут известных российских предпринимателей Аркадия и Бориса Ротенберга, которых связывают с холдингом. В программе визита — посещение активов «Росхима» в регионе в Губахе и Березниках. «Планируется, что в Пермский край приедет руководство холдинга „Росхим“ самого высокого уровня. Ждут визита братьев Ротенбергов, которых связывают с руководством компании», — отметил один из инсайдеров. По данным другого собеседника, визит планируется 17—18 октября. Обсуждалось, что они посетят пермские активы «Росхима». Холдинг купил пермский завод «Метафракс» на торгах 9 октября за 14,7 млрд рублей. В 2023 году Арбитражный суд Пермского края по иску генпрокуратуры признал незаконной приватизацию «Метафракса», и он перешел в собственность государства. «Сода-Хлорат» «Росхим» приобрел в июне. Он купил 100% ООО «Карго», который является владельцем «Сода-Хлорат». «Росхим» планировал приобрести также «Камтэкс-Химпром», но отказался от этой идеи. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Росхима». На момент публикации ответ не был получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям