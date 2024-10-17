В Москве арестован экс-директор компании, судившейся с крупным пермским заводом

В Москве арестовали бывшего генерального директора АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (НИИК) Игоря Есина. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании похищенных денег.
«Следствие инкриминирует Игорю Есину мошенничество, а также отмывание похищенных денег. Уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера АО „НИИК“ было возбуждено 8 октября», — пишет издание «КоммерсантЪ». Нижегородское АО «НИИК», акционером которого также являлся Есин, строило для губахинского химпредприятия «Метафракс» комплекс «Аммиак — карбамид — меламин». Стоимость объекта превысила более 16 млрд рублей.
В 2021 году акционерное общество стало испытывать финансовые трудности и решило расторгнуть с губахинским предприятием договор о строительстве химустановки. В 2022 году АО «НИИК» обратилось в суд с требованием взыскать с «Метафракс Кемикалс» 1,5 млрд рублей. В такую сумму нижегородский институт оценил убытки, понесенные в результате строительства комплекса АКМ. В «Метафраксе» судебный иск назвали попыткой «затянуть решение внутренних проблем АО „НИИК“ и его акционеров».
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