«Пьяную пассажирку выносили дембеля»: анонимная колонка проводника поезда

Начальник поезда у пермского проводника лично чистил унитаз в вагоне

12 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Проводник поезда из Перми рассказал об особенностях работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многие путешественники рассматривают работу проводника поезда, как функцию, а самих проводников воспринимают за обслуживающий персонал. Проводник из Перми, работающий в «РЖД» больше 10 лет, рассказал URA.RU самое интересное за годы своей работы. О странных начальниках поездов, поганых тряпках и пьяных пассажирках, которых на перрон выносят дембеля — читайте ниже. Заблудилась в поезде Однажды вечером сели ко мне в вагон две девочки, дай бог по 18 лет. Видимо им было скучно. В вагоне ресторане они напились водки вместе с другими пассажирами, а когда шли обратно в свой вагон, то заблудились в поезде. Одна из пассажирок нашла свое место, но перепутала вагон. В итоге она пьяная села прямо на спящую женщину, перепугала ее и перепугалась сама. Девушка расцарапала пассажирке все лицо своими длиннющими ногтями. С горем пополам ее удалось отвести в мой вагон на ее настоящее место. Утром пришло время девчонкам выходить, но просыпаться барышня отказывалась. Когда ее начинали будить, она громко материлась и пыталась всех расцарапать. В результате ее из поезда выносили два дембеля, а когда вынесли, то передали прямо в руки родителям. Иностранные вагоны Были у нас как-то старые вагоны украинского производства. Там постоянно все ломалось. В них то дверь в купе проводника с колес слетит и не двигается, то трубу прорвет в туалете, то унитаз заклинит, то полка пассажирская отпадет. В произведенных в ГДР тоже ломалось, но не так часто. Зато там были очень «веселые» кондиционеры. В купе проводника есть щит со всеми кнопками, там включается этот кондиционер. Чтобы он заработал надо было дождаться пока поезд хорошо разгонится, включить кондиционер кнопкой в купе проводника. Потом сразу пойти в туалет, открыть там этот же щит управления и там залезть пальцем или щеткой внутрь и зажать прыгающий тумблер этого кондиционера, чтобы он включился. Как только поезд замедляет ход, тумблер снова начинает вылетать и нужно снова бежать в туалет, чтобы опять зажать его. И вот мы так всю дорогу бегали в этот туалет. Веселые были времена, сейчас таких вагонов уж и нет вроде. Поганая тряпка Однажды был случай в купейном вагоне. Ехали две женщины с ребенком, пили шампанское. Пьяные постоянно приставали с расспросами, как в «РЖД» устроиться, какое образование нужно. На следующее утро они протрезвели и уже не вели себя так мило. Я пошел мыть пол, и они не давали это сделать у себя в купе. Не пускали прямо, ругались. В конце концов уговорил их и одна говорит: «Ладно! Только не машите своей поганой тряпкой у меня перед глазами». А мне так хотелось помахать этой тряпкой перед глазами. На всю жизнь ее слова запомнил. Борьба со сном Иногда проводники работают по 12 часов. Иногда на два вагона три проводника и тогда каждый работает по 8 часов. Второй вариант сложнее, времени на отдых-то меньше. Рецепт, чтобы не уснуть на смене очень прост. Надо просто постоянно что-то делать. Наливаю себе чай сразу по пять стаканов. Ставлю их на стол и пью неспеша. Потом, разумеется, в туалет бегаю. Потом снова наливаю себе чай и снова бегаю. Так время и проходит. Странное руководство Начальники поездов за мою карьеру проводника тоже самые разные попадались. Один настолько следит за чистотой, что никогда не знал, к чему он привяжется. Вроде вылижешь весь вагон, приходит и тычет пальцем в стену со словами: «У тебя тут след от скотча». А этому следу уже лет пять, но что делать, идешь и оттираешь. В другой раз пришел и говорит: «Почему унитаз не сияет». Ну, а как может сиять унитаз, когда там проходимость больше 50 человек за день? В итоге сам взял ершик и стал чистить унитаз. Другая начальница поезда вообще не ходила на проверки. Бланки, где она должна расписываться, ей передавали по цепочке, потом обратно. Это моя любимая начальница за все время работы. Данная колонка — это личный опыт автора. Опубликованный рассказ не несет цели принизить работу во «РЖД». Если у вас есть интересные истории — пишите нам в редакцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие путешественники рассматривают работу проводника поезда, как функцию, а самих проводников воспринимают за обслуживающий персонал. Проводник из Перми, работающий в «РЖД» больше 10 лет, рассказал URA.RU самое интересное за годы своей работы. О странных начальниках поездов, поганых тряпках и пьяных пассажирках, которых на перрон выносят дембеля — читайте ниже. Однажды вечером сели ко мне в вагон две девочки, дай бог по 18 лет. Видимо им было скучно. В вагоне ресторане они напились водки вместе с другими пассажирами, а когда шли обратно в свой вагон, то заблудились в поезде. Одна из пассажирок нашла свое место, но перепутала вагон. В итоге она пьяная села прямо на спящую женщину, перепугала ее и перепугалась сама. Девушка расцарапала пассажирке все лицо своими длиннющими ногтями. С горем пополам ее удалось отвести в мой вагон на ее настоящее место. Утром пришло время девчонкам выходить, но просыпаться барышня отказывалась. Когда ее начинали будить, она громко материлась и пыталась всех расцарапать. В результате ее из поезда выносили два дембеля, а когда вынесли, то передали прямо в руки родителям. Были у нас как-то старые вагоны украинского производства. Там постоянно все ломалось. В них то дверь в купе проводника с колес слетит и не двигается, то трубу прорвет в туалете, то унитаз заклинит, то полка пассажирская отпадет. В произведенных в ГДР тоже ломалось, но не так часто. Зато там были очень «веселые» кондиционеры. В купе проводника есть щит со всеми кнопками, там включается этот кондиционер. Чтобы он заработал надо было дождаться пока поезд хорошо разгонится, включить кондиционер кнопкой в купе проводника. Потом сразу пойти в туалет, открыть там этот же щит управления и там залезть пальцем или щеткой внутрь и зажать прыгающий тумблер этого кондиционера, чтобы он включился. Как только поезд замедляет ход, тумблер снова начинает вылетать и нужно снова бежать в туалет, чтобы опять зажать его. И вот мы так всю дорогу бегали в этот туалет. Веселые были времена, сейчас таких вагонов уж и нет вроде. Однажды был случай в купейном вагоне. Ехали две женщины с ребенком, пили шампанское. Пьяные постоянно приставали с расспросами, как в «РЖД» устроиться, какое образование нужно. На следующее утро они протрезвели и уже не вели себя так мило. Я пошел мыть пол, и они не давали это сделать у себя в купе. Не пускали прямо, ругались. В конце концов уговорил их и одна говорит: «Ладно! Только не машите своей поганой тряпкой у меня перед глазами». А мне так хотелось помахать этой тряпкой перед глазами. На всю жизнь ее слова запомнил. Иногда проводники работают по 12 часов. Иногда на два вагона три проводника и тогда каждый работает по 8 часов. Второй вариант сложнее, времени на отдых-то меньше. Рецепт, чтобы не уснуть на смене очень прост. Надо просто постоянно что-то делать. Наливаю себе чай сразу по пять стаканов. Ставлю их на стол и пью неспеша. Потом, разумеется, в туалет бегаю. Потом снова наливаю себе чай и снова бегаю. Так время и проходит. Начальники поездов за мою карьеру проводника тоже самые разные попадались. Один настолько следит за чистотой, что никогда не знал, к чему он привяжется. Вроде вылижешь весь вагон, приходит и тычет пальцем в стену со словами: «У тебя тут след от скотча». А этому следу уже лет пять, но что делать, идешь и оттираешь. В другой раз пришел и говорит: «Почему унитаз не сияет». Ну, а как может сиять унитаз, когда там проходимость больше 50 человек за день? В итоге сам взял ершик и стал чистить унитаз. Другая начальница поезда вообще не ходила на проверки. Бланки, где она должна расписываться, ей передавали по цепочке, потом обратно. Это моя любимая начальница за все время работы. Данная колонка — это личный опыт автора. Опубликованный рассказ не несет цели принизить работу во «РЖД». Если у вас есть интересные истории — пишите нам в редакцию.