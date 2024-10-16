В Пермском крае за неделю резко подорожал бензин

В Пермском крае за неделю выросла стоимость бензина. В среднем один литр автомобильного топлива подорожал на 6 копеек — с 58,75 до 58,81 рублей. Заметнее всего растет цена бензина марки АИ-98.
«За период с 8 по 14 октября 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 57 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае бензин в среднем подорожал на 6 копеек», — сообщается на сайте Росстата.
Уточняется, что цена за литр бензина марки АИ-92 не изменилась, сохранив стоимость на уровне 53,52 рубля, АИ-95 — подорожало на 1 копейку — 58,15 рубля, АИ-98 и выше — 79,74 рубля. Стоимость дизельного топлива тоже выросла на 1 копейку. Средняя цена за литр составляет 67,36 рубля.
Ранее URA.RU рассказывало, что цены на бензин в Пермском крае растут на протяжении нескольких месяцев. В конце сентября 2024 года стоимость автомобильного топлива начала снижаться, но в октябре снова пошла вверх.
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