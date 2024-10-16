Пермские власти потратят миллионы на защиту от компьютерных вирусов

Власти Пермского края через электронные торги ищут подрядчика, который предоставит неисключительные права на средства антивирусной защиты информации для центра обработки данных регионального правительства. На эти цели запланированы траты в 9 млн рублей.
«Целью оказания услуг является обеспечение работоспособности средств антивирусной защиты „Kaspersky Symphony Security“. Средства антивирусной защиты информации необходимо для 2200 рабочих мест», — сообщается в техзадании к торгам. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.
В документе уточняется, что срок оказания услуг — в течение 20 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Срок действия неисключительных прав — не менее 12 месяцев с даты активации лицензии. Антивирусные базы должны обновляться на реже 24 раз в течение суток.
Ранее URA.RU рассказало, что пермские власти ищут подрядчика, который окажет услуги по сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОС). На эти цели запланированы траты в 49 млн рублей.
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