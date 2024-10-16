16 октября 2024

Пермские власти потратят миллионы на защиту от компьютерных вирусов

Пермское правительство потратит 9 млн рублей на антивирусную защиту
© Служба новостей «URA.RU»
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Антивирусная защита нужна в работе каждого чиновника
Антивирусная защита нужна в работе каждого чиновника Фото:

Власти Пермского края через электронные торги ищут подрядчика, который предоставит неисключительные права на средства антивирусной защиты информации для центра обработки данных регионального правительства. На эти цели запланированы траты в 9 млн рублей.

«Целью оказания услуг является обеспечение работоспособности средств антивирусной защиты „Kaspersky Symphony Security“. Средства антивирусной защиты информации необходимо для 2200 рабочих мест», — сообщается в техзадании к торгам. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

В документе уточняется, что срок оказания услуг — в течение 20 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Срок действия неисключительных прав — не менее 12 месяцев с даты активации лицензии. Антивирусные базы должны обновляться на реже 24 раз в течение суток.

Ранее URA.RU рассказало, что пермские власти ищут подрядчика, который окажет услуги по сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОС). На эти цели запланированы траты в 49 млн рублей.

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Власти Пермского края через электронные торги ищут подрядчика, который предоставит неисключительные права на средства антивирусной защиты информации для центра обработки данных регионального правительства. На эти цели запланированы траты в 9 млн рублей. «Целью оказания услуг является обеспечение работоспособности средств антивирусной защиты „Kaspersky Symphony Security“. Средства антивирусной защиты информации необходимо для 2200 рабочих мест», — сообщается в техзадании к торгам. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. В документе уточняется, что срок оказания услуг — в течение 20 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Срок действия неисключительных прав — не менее 12 месяцев с даты активации лицензии. Антивирусные базы должны обновляться на реже 24 раз в течение суток. Ранее URA.RU рассказало, что пермские власти ищут подрядчика, который окажет услуги по сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОС). На эти цели запланированы траты в 49 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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