12 июля 2022

В Нижнем Тагиле заметили эксгибициониста на детской площадке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тагильчанка заметила эксгибициониста на детской площадке Фото:

Жители Нижнего Тагила заметили эксгибициониста на детской площадке. Об этом сообщает очевидец.

«Во дворах у автовокзала ходит какой-то неадекватный мужчина, который на детской площадке оголяет свой половой орган», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина был одет в белую футболку и синие штаны.

Эксгибициониста заметили во дворе дома на улице Садовая, 16. Рядом с местом, где увидели мужчину находится два детских сада. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее агентство рассказывало, что два эксгибициониста напугали екатеринбурженку в парке. Мужчин заметили в в лесопарковой территории на окраине микрорайона Старая Сортировка.

Фото:

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Жители Нижнего Тагила заметили эксгибициониста на детской площадке. Об этом сообщает очевидец. «Во дворах у автовокзала ходит какой-то неадекватный мужчина, который на детской площадке оголяет свой половой орган», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина был одет в белую футболку и синие штаны. Эксгибициониста заметили во дворе дома на улице Садовая, 16. Рядом с местом, где увидели мужчину находится два детских сада. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что два эксгибициониста напугали екатеринбурженку в парке. Мужчин заметили в в лесопарковой территории на окраине микрорайона Старая Сортировка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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