Жители Нижнего Тагила заметили эксгибициониста на детской площадке. Об этом сообщает очевидец.
«Во дворах у автовокзала ходит какой-то неадекватный мужчина, который на детской площадке оголяет свой половой орган», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина был одет в белую футболку и синие штаны.
Эксгибициониста заметили во дворе дома на улице Садовая, 16. Рядом с местом, где увидели мужчину находится два детских сада. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее агентство рассказывало, что два эксгибициониста напугали екатеринбурженку в парке. Мужчин заметили в в лесопарковой территории на окраине микрорайона Старая Сортировка.
Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»
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Жители Нижнего Тагила заметили эксгибициониста на детской площадке. Об этом сообщает очевидец. «Во дворах у автовокзала ходит какой-то неадекватный мужчина, который на детской площадке оголяет свой половой орган», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина был одет в белую футболку и синие штаны. Эксгибициониста заметили во дворе дома на улице Садовая, 16. Рядом с местом, где увидели мужчину находится два детских сада. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что два эксгибициониста напугали екатеринбурженку в парке. Мужчин заметили в в лесопарковой территории на окраине микрорайона Старая Сортировка.