12 июля 2022

В Перми осужден особо опасный рецидивист из Краснодара

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Обвинительный приговор рецидивисту в Свердловском областном суде. Екатеринбург , скамья подсудимых, агеев алексей
Мужчину признали виновным в краже и приговорили к трем годам колонии особого режима Фото:

В Перми 51- уроженца Краснодарского края приговорили к колонии за кражу рюкзака с фототехникой у женщины, которая профессионально занималась фотографией. Как сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры, преступление было совершено неоднократно судимым жителем в октябре 2021 года. Мужчину признали виновным по статье о краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

«Находясь в кафе, в здании железнодорожного вокзала станции Пермь-II, мужчина тайно похитил рюкзак у посетительницы кафе, который она поставила на стул позади себя. В украденном рюкзаке находилась дорогостоящие фотоаппараты, объективы к ним, фотовспышки, аккумуляторы, карты памяти, а также денежные средства и иные вещи. Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — поясняют в надзорном ведомстве.

Общая стоимость похищенного имущества превысила 287 тысяч рублей. Потерпевшая подала гражданский иск с требованием о возмещении причиненного ущерба, который судом удовлетворен.

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В Перми 51- уроженца Краснодарского края приговорили к колонии за кражу рюкзака с фототехникой у женщины, которая профессионально занималась фотографией. Как сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры, преступление было совершено неоднократно судимым жителем в октябре 2021 года. Мужчину признали виновным по статье о краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). «Находясь в кафе, в здании железнодорожного вокзала станции Пермь-II, мужчина тайно похитил рюкзак у посетительницы кафе, который она поставила на стул позади себя. В украденном рюкзаке находилась дорогостоящие фотоаппараты, объективы к ним, фотовспышки, аккумуляторы, карты памяти, а также денежные средства и иные вещи. Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — поясняют в надзорном ведомстве. Общая стоимость похищенного имущества превысила 287 тысяч рублей. Потерпевшая подала гражданский иск с требованием о возмещении причиненного ущерба, который судом удовлетворен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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