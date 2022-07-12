В Перми осужден особо опасный рецидивист из Краснодара

13 июля 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Мужчину признали виновным в краже и приговорили к трем годам колонии особого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми 51- уроженца Краснодарского края приговорили к колонии за кражу рюкзака с фототехникой у женщины, которая профессионально занималась фотографией. Как сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры, преступление было совершено неоднократно судимым жителем в октябре 2021 года. Мужчину признали виновным по статье о краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). «Находясь в кафе, в здании железнодорожного вокзала станции Пермь-II, мужчина тайно похитил рюкзак у посетительницы кафе, который она поставила на стул позади себя. В украденном рюкзаке находилась дорогостоящие фотоаппараты, объективы к ним, фотовспышки, аккумуляторы, карты памяти, а также денежные средства и иные вещи. Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — поясняют в надзорном ведомстве. Общая стоимость похищенного имущества превысила 287 тысяч рублей. Потерпевшая подала гражданский иск с требованием о возмещении причиненного ущерба, который судом удовлетворен.

В Перми 51- уроженца Краснодарского края приговорили к колонии за кражу рюкзака с фототехникой у женщины, которая профессионально занималась фотографией. Как сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры, преступление было совершено неоднократно судимым жителем в октябре 2021 года. Мужчину признали виновным по статье о краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). «Находясь в кафе, в здании железнодорожного вокзала станции Пермь-II, мужчина тайно похитил рюкзак у посетительницы кафе, который она поставила на стул позади себя. В украденном рюкзаке находилась дорогостоящие фотоаппараты, объективы к ним, фотовспышки, аккумуляторы, карты памяти, а также денежные средства и иные вещи. Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — поясняют в надзорном ведомстве. Общая стоимость похищенного имущества превысила 287 тысяч рублей. Потерпевшая подала гражданский иск с требованием о возмещении причиненного ущерба, который судом удовлетворен.