Жителям ХМАО предложили променять отпуск за границей на шатры

Авторы полагают, что люди смогут отдыхать в шатрах и неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нягани открылся глэмпинг-отель с применением купольных шатров. По задумке организаторов, он может стать альтернативой отдыху за границей, Об этом сообщается в telegram-канале региональных властей «Югра официально».

«Авторы уверены, это (отпуск в шатрах — прим. URA.RU) будет хорошая замена путешествию за границу, что позволит прочувствовать красоту родного края» — пишут в аннотации к ролику авторы официального сообщения. Власти Нягани рассказали — проект глэмпинг-отеля из двух шатров реализован за месяц. Авторы проекта надеются, что такой способ отдыха будет применяться югорчанами не только на выходные, но и на более продолжительное время.

Для комфортного проживания внутри шатров установлены кровати, душевые кабины и кухня. Необычный туристический проект для тех, кто устал от городской суеты, по замыслу организаторов, будет разрастаться. С новыми инвестициями появятся дополнительные шатры. В итоге, все это должно превратиться в глэмпинг-деревню.

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