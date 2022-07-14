Сербия нашла замену российскому газу

14 июля 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Сербия хочет перейти с российского газа на газ из Азербайджана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сентябре 2023 года Сербия сможет закупать до 40% необходимого количества газа у других стран. Об этом заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович, сообщает ТАСС. «В следующем году мы сможем получать не менее 30-40% газа от других поставщиков, и мы уже ведем переговоры с Министерством энергетики Азербайджана об аренде мощностей на следующий год», — заявила Михайлович. Также вице-премьер Сербии утверждает, что к сентябрю 2023 года закончится строительство газопровода Ниш — Димитровград, через который газ сможет поступать в Сербию из Азербайджана и СПГ-терминала в Греции. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что остановка поставок газа из России станет «настоящим адом» для всей Европы. Для решения этого вопроса сербский лидер был намерен увеличить объемы газа в хранилищах Венгрии.

В сентябре 2023 года Сербия сможет закупать до 40% необходимого количества газа у других стран. Об этом заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович, сообщает ТАСС. «В следующем году мы сможем получать не менее 30-40% газа от других поставщиков, и мы уже ведем переговоры с Министерством энергетики Азербайджана об аренде мощностей на следующий год», — заявила Михайлович. Также вице-премьер Сербии утверждает, что к сентябрю 2023 года закончится строительство газопровода Ниш — Димитровград, через который газ сможет поступать в Сербию из Азербайджана и СПГ-терминала в Греции. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что остановка поставок газа из России станет «настоящим адом» для всей Европы. Для решения этого вопроса сербский лидер был намерен увеличить объемы газа в хранилищах Венгрии.