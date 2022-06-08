Вучич описал «адский» сценарий для Европы без российского газа

08 июня 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Отключение Европы от поставок российского газа станет худшим сценарием для всего континента, заявил президент Сербии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Остановка поставок газа из России и последующий за этим рост цен на электроэнергию станет «настоящим адом» для всей Европы. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. «Мы идем к худшему сценарию. Представьте, что русские по каким-то причинам перекрывают подачу газа на всю Европу, что мы не можем импортировать российскую нефть, что дешевле любой другой, которую нам пришлось бы доставлять танкерами в хорватский порт… При нехватке газа цена электроэнергию поднимается до 320-350 евро за мегаватт, это ад для всех», — цитирует Вучича сербское агентство B92. Для решения этого вопроса сербский лидер намерен увеличить объемы газа в хранилищах Венгрии. «Мы хотим также как можно раньше начать закачку 500 миллионов кубических метров в хранилище газа в Венгрии: на сегодняшний день у нас есть 197 миллионов кубометров в сербской части ПХГ Банатски-Двор. Мы можем выкачивать оттуда не более 5 миллионов кубометров в сутки, из венгерского газохранилища — до 6 миллионов кубометров, а наш расход в январе—феврале составляет 14 миллионов кубометров в сутки», — объяснил Вучич. Глава Сербии также отметил, что соглашение о совместных складах с Венгрией обойдется более чем в 600 миллионов евро. «Это большие деньги для подготовки к зиме», — заключил он. Страны Запада ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против России в связи с началом специальной операции на территории Украины. В ответ на это президент РФ Владимир Путин обязал все «недружественные страны» покупать российский газ за рубли. Однако ряд стран отказался выполнять новые условия оплаты поставок. В их числе оказались Болгария, Польша, Дания, Германия и другие государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Остановка поставок газа из России и последующий за этим рост цен на электроэнергию станет «настоящим адом» для всей Европы. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. «Мы идем к худшему сценарию. Представьте, что русские по каким-то причинам перекрывают подачу газа на всю Европу, что мы не можем импортировать российскую нефть, что дешевле любой другой, которую нам пришлось бы доставлять танкерами в хорватский порт… При нехватке газа цена электроэнергию поднимается до 320-350 евро за мегаватт, это ад для всех», — цитирует Вучича сербское агентство B92. Для решения этого вопроса сербский лидер намерен увеличить объемы газа в хранилищах Венгрии. «Мы хотим также как можно раньше начать закачку 500 миллионов кубических метров в хранилище газа в Венгрии: на сегодняшний день у нас есть 197 миллионов кубометров в сербской части ПХГ Банатски-Двор. Мы можем выкачивать оттуда не более 5 миллионов кубометров в сутки, из венгерского газохранилища — до 6 миллионов кубометров, а наш расход в январе—феврале составляет 14 миллионов кубометров в сутки», — объяснил Вучич. Глава Сербии также отметил, что соглашение о совместных складах с Венгрией обойдется более чем в 600 миллионов евро. «Это большие деньги для подготовки к зиме», — заключил он. Страны Запада ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против России в связи с началом специальной операции на территории Украины. В ответ на это президент РФ Владимир Путин обязал все «недружественные страны» покупать российский газ за рубли. Однако ряд стран отказался выполнять новые условия оплаты поставок. В их числе оказались Болгария, Польша, Дания, Германия и другие государства.