Власти ХМАО разрешили депздраву расширение штата. Прогноз URA.RU сбылся

15 июля 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Обычные люди структурную реорганизацию даже не заметят Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В департаменте здравоохранения ХМАО появилась ставка еще одного заместителя руководителя, а также управление лицензирования. Обновленная версия штатного расписания ведомства была принята на заседании окружного правительства, о чем свидетельствует информация на официальном сайте органов госвласти Югры. У директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского согласно новому штатному расписанию появится четвертый заместитель. Кроме того, в депздраве будет создано новое управление лицензирования, которое будет состоять из двух отделов. Члены окружного правительства проголосовали за принятие нового штатного расписания структуры. А сам глава регионального депздрава заявил URA.RU, что новый зам появится только через 3-4 месяца после завершения всех процедур по присоединению службы по надзору в сфере здравоохранения к его ведомству. «В целом — это повышение эффективности работы за счет присоединения здравнадзора к депздраву», — прокомментировал Добровольский. Ранее URA.RU сообщало, что по версии инсайдеров новым замом Добровольского может стать экс-глава службы по надзору в сфере здравоохранения ХМАО Юрий Веретельников. Реформу окружного правительства запустила губернатор Югры Наталья Комарова. Помимо медицинского блока, она объединила департаменты строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также создала департамент пространственного развития. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В департаменте здравоохранения ХМАО появилась ставка еще одного заместителя руководителя, а также управление лицензирования. Обновленная версия штатного расписания ведомства была принята на заседании окружного правительства, о чем свидетельствует информация на официальном сайте органов госвласти Югры. У директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского согласно новому штатному расписанию появится четвертый заместитель. Кроме того, в депздраве будет создано новое управление лицензирования, которое будет состоять из двух отделов. Члены окружного правительства проголосовали за принятие нового штатного расписания структуры. А сам глава регионального депздрава заявил URA.RU, что новый зам появится только через 3-4 месяца после завершения всех процедур по присоединению службы по надзору в сфере здравоохранения к его ведомству. «В целом — это повышение эффективности работы за счет присоединения здравнадзора к депздраву», — прокомментировал Добровольский. Ранее URA.RU сообщало, что по версии инсайдеров новым замом Добровольского может стать экс-глава службы по надзору в сфере здравоохранения ХМАО Юрий Веретельников. Реформу окружного правительства запустила губернатор Югры Наталья Комарова. Помимо медицинского блока, она объединила департаменты строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также создала департамент пространственного развития.