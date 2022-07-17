Диетолог посоветовала чиновникам ХМАО летом больше пить

18 июля 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Многие в жару начинают пить больше пива, но от него можно быстро набрать вес Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Врач — диетолог из ХМАО Елена Оноприенко посоветовала чиновникам в жару больше пить воды. Об этом специалист рассказала корреспонденту URA.RU. «В жару нужно больше пить. Не не пиво и не алкоголь. Морсы без сахара, просто вода, вода с лимоном, вода с мятой. Цикорий, кофе тоже нежелательно часто пить. Одна-две кружки в день. Потому что кофе приводит к обезвоживанию, что в жару пагубно может сказаться на кровообращении», — советует Оноприенко. Питание чиновников, по словам врача, летом также должно быть низкоуглеводным и низкожировым. Необходимо исключать легкоусвояемые углеводы: сахар, халву, печенье, другие кондитерские изделия. Орешки и снеки в рабочем кабинете на стол диетолог ставить также не рекомендовала. «Орешки вот безобидные, казалось бы, но достаточно калорийные. Когда человек постоянно кушает, подъедает что-то, то у него постоянно вырабатывается гормон инсулин. Чтобы усвоить пищу, чтобы она пошла куда надо, а инсулин является анаболиком, он способствует отложению жировых накоплений, которые образовались в результате метаболизма», — предостерегает диетолог. Ранее URA.RU сообщало об опасности переедания ягод, которые летом можно купить на каждом шагу. Переизбыток ягод также может привести к набору веса, поэтому ими лучше не наедаться впрок.

Врач — диетолог из ХМАО Елена Оноприенко посоветовала чиновникам в жару больше пить воды. Об этом специалист рассказала корреспонденту URA.RU. «В жару нужно больше пить. Не не пиво и не алкоголь. Морсы без сахара, просто вода, вода с лимоном, вода с мятой. Цикорий, кофе тоже нежелательно часто пить. Одна-две кружки в день. Потому что кофе приводит к обезвоживанию, что в жару пагубно может сказаться на кровообращении», — советует Оноприенко. Питание чиновников, по словам врача, летом также должно быть низкоуглеводным и низкожировым. Необходимо исключать легкоусвояемые углеводы: сахар, халву, печенье, другие кондитерские изделия. Орешки и снеки в рабочем кабинете на стол диетолог ставить также не рекомендовала. «Орешки вот безобидные, казалось бы, но достаточно калорийные. Когда человек постоянно кушает, подъедает что-то, то у него постоянно вырабатывается гормон инсулин. Чтобы усвоить пищу, чтобы она пошла куда надо, а инсулин является анаболиком, он способствует отложению жировых накоплений, которые образовались в результате метаболизма», — предостерегает диетолог. Ранее URA.RU сообщало об опасности переедания ягод, которые летом можно купить на каждом шагу. Переизбыток ягод также может привести к набору веса, поэтому ими лучше не наедаться впрок.