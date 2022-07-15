Самая дорогая пицца в Екатеринбурге стоит 33 тысячи рублей. В ее составе лобстеры и медальоны из тендерлойна (говяжьей вырезки). О дорогостоящей пицце URA.RU рассказали читатели.
«С утра с коллегами перебирали доставки и наткнулись на такое — пицца за 33 333 рублей, причем остальные в среднем стоят 2-3 тысячи рублей», — рассказывает читатель. Пицца называется «Чикаго золотая», ее продает компания по доставке блюд Chicago Pizzza. Вес пиццы 1,6 кг, диаметр 28 см.
В составе пиццы хвосты карибского лобстера, приготовленные по-бретонски, медальоны из тендерлойна (самая ценная часть говядины, из которой готовят знаменитые стейки филе-миньон, — прим. ред.), соус на основе камамбера, пармезан, моцарелла. Подают пиццу с баночкой черной икры.
К пицце можно добавить сырный соус за 120 рублей
Скрин с сайта Chicago Pizza
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Самая дорогая пицца в Екатеринбурге стоит 33 тысячи рублей. В ее составе лобстеры и медальоны из тендерлойна (говяжьей вырезки). О дорогостоящей пицце URA.RU рассказали читатели. «С утра с коллегами перебирали доставки и наткнулись на такое — пицца за 33 333 рублей, причем остальные в среднем стоят 2-3 тысячи рублей», — рассказывает читатель. Пицца называется «Чикаго золотая», ее продает компания по доставке блюд Chicago Pizzza. Вес пиццы 1,6 кг, диаметр 28 см. В составе пиццы хвосты карибского лобстера, приготовленные по-бретонски, медальоны из тендерлойна (самая ценная часть говядины, из которой готовят знаменитые стейки филе-миньон, — прим. ред.), соус на основе камамбера, пармезан, моцарелла. Подают пиццу с баночкой черной икры.