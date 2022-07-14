14 июля 2022

В Перми подросток с ножом напал на мужчину

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Нападение произошло ночью Фото:

В Перми 17-летний подросток подозревается в разбойном нападении на мужчину. Подробности преступления сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

В ночь на 11 июля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на 40-летнего пермяка. «Налетчик, приставив нож к горлу потерпевшего, потребовал мобильный телефон и деньги. Однако мужчина не растерялся и дал отпор злоумышленнику, после чего последний скрылся», — рассказали в полиции

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам нашли подозреваемого. Им оказался 17-летний пермяк. По факту нападения возбуждено уголовное дело, юноше грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее URA.RU сообщало о приговоре, который вынесли банде подростков. Трех друзей осудили за серию краж и угон.

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В Перми 17-летний подросток подозревается в разбойном нападении на мужчину. Подробности преступления сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми. В ночь на 11 июля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на 40-летнего пермяка. «Налетчик, приставив нож к горлу потерпевшего, потребовал мобильный телефон и деньги. Однако мужчина не растерялся и дал отпор злоумышленнику, после чего последний скрылся», — рассказали в полиции Сотрудники уголовного розыска по горячим следам нашли подозреваемого. Им оказался 17-летний пермяк. По факту нападения возбуждено уголовное дело, юноше грозит до 10 лет тюрьмы. Ранее URA.RU сообщало о приговоре, который вынесли банде подростков. Трех друзей осудили за серию краж и угон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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