В Перми подросток с ножом напал на мужчину

В Перми 17-летний подросток подозревается в разбойном нападении на мужчину. Подробности преступления сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.
В ночь на 11 июля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на 40-летнего пермяка. «Налетчик, приставив нож к горлу потерпевшего, потребовал мобильный телефон и деньги. Однако мужчина не растерялся и дал отпор злоумышленнику, после чего последний скрылся», — рассказали в полиции
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам нашли подозреваемого. Им оказался 17-летний пермяк. По факту нападения возбуждено уголовное дело, юноше грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее URA.RU сообщало о приговоре, который вынесли банде подростков. Трех друзей осудили за серию краж и угон.
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