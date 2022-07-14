В Перми подросток с ножом напал на мужчину

15 июля 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Нападение произошло ночью Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми 17-летний подросток подозревается в разбойном нападении на мужчину. Подробности преступления сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми. В ночь на 11 июля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на 40-летнего пермяка. «Налетчик, приставив нож к горлу потерпевшего, потребовал мобильный телефон и деньги. Однако мужчина не растерялся и дал отпор злоумышленнику, после чего последний скрылся», — рассказали в полиции Сотрудники уголовного розыска по горячим следам нашли подозреваемого. Им оказался 17-летний пермяк. По факту нападения возбуждено уголовное дело, юноше грозит до 10 лет тюрьмы. Ранее URA.RU сообщало о приговоре, который вынесли банде подростков. Трех друзей осудили за серию краж и угон. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми 17-летний подросток подозревается в разбойном нападении на мужчину. Подробности преступления сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми. В ночь на 11 июля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на 40-летнего пермяка. «Налетчик, приставив нож к горлу потерпевшего, потребовал мобильный телефон и деньги. Однако мужчина не растерялся и дал отпор злоумышленнику, после чего последний скрылся», — рассказали в полиции Сотрудники уголовного розыска по горячим следам нашли подозреваемого. Им оказался 17-летний пермяк. По факту нападения возбуждено уголовное дело, юноше грозит до 10 лет тюрьмы. Ранее URA.RU сообщало о приговоре, который вынесли банде подростков. Трех друзей осудили за серию краж и угон.