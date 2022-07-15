15 июля 2022

Екатеринбуржец достал гранату после ссоры в баре Севастополя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гранаты, граната, боеприпасы, оружие, взрыв, лимонка
Житель Екатеринбурга оставил гранату в баре Севастополя Фото:

Житель Екатеринбурга после ссоры с барменом в одном из баров Севастополя достал гранату, положил ее на стойку и ушел. Выяснилось, что боеприпас был ненастоящим. Вскоре мужчину задержали, сообщает пресс-служба Росгвардии по республике Крым.

«Незнакомец спровоцировал ссору с барменом, которая началась с корректного отказа последнего подзарядить телефон. Во время словесной перепалки посетитель, удостоверившись, что нецензурные угрозы не привели к результату, достал из кармана предмет, похожий на гранату, и, оставив его на барной стойке, поспешил ретироваться», — говорится в сообщении ведомства.

Бармен нажал тревожную кнопку, вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они установили, что граната — страйкбольная, при этом внешне очень похожа на настоящую. Посетителя задержали, им оказался 36-летний житель Екатеринбурга. Он приехал в Севастополь к своему другу, гранату взял у него же. Сейчас с мужчиной работают полицейские.

Оказалось, что в баре оставили страйкбольную гранату
Фото:

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Житель Екатеринбурга после ссоры с барменом в одном из баров Севастополя достал гранату, положил ее на стойку и ушел. Выяснилось, что боеприпас был ненастоящим. Вскоре мужчину задержали, сообщает пресс-служба Росгвардии по республике Крым. «Незнакомец спровоцировал ссору с барменом, которая началась с корректного отказа последнего подзарядить телефон. Во время словесной перепалки посетитель, удостоверившись, что нецензурные угрозы не привели к результату, достал из кармана предмет, похожий на гранату, и, оставив его на барной стойке, поспешил ретироваться», — говорится в сообщении ведомства. Бармен нажал тревожную кнопку, вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они установили, что граната — страйкбольная, при этом внешне очень похожа на настоящую. Посетителя задержали, им оказался 36-летний житель Екатеринбурга. Он приехал в Севастополь к своему другу, гранату взял у него же. Сейчас с мужчиной работают полицейские.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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