Екатеринбуржец достал гранату после ссоры в баре Севастополя. Фото

16 июля 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга оставил гранату в баре Севастополя Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Екатеринбурга после ссоры с барменом в одном из баров Севастополя достал гранату, положил ее на стойку и ушел. Выяснилось, что боеприпас был ненастоящим. Вскоре мужчину задержали, сообщает пресс-служба Росгвардии по республике Крым. «Незнакомец спровоцировал ссору с барменом, которая началась с корректного отказа последнего подзарядить телефон. Во время словесной перепалки посетитель, удостоверившись, что нецензурные угрозы не привели к результату, достал из кармана предмет, похожий на гранату, и, оставив его на барной стойке, поспешил ретироваться», — говорится в сообщении ведомства. Бармен нажал тревожную кнопку, вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они установили, что граната — страйкбольная, при этом внешне очень похожа на настоящую. Посетителя задержали, им оказался 36-летний житель Екатеринбурга. Он приехал в Севастополь к своему другу, гранату взял у него же. Сейчас с мужчиной работают полицейские. Оказалось, что в баре оставили страйкбольную гранату Фото: пресс-служба Росгвардии по республике Крым Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Житель Екатеринбурга после ссоры с барменом в одном из баров Севастополя достал гранату, положил ее на стойку и ушел. Выяснилось, что боеприпас был ненастоящим. Вскоре мужчину задержали, сообщает пресс-служба Росгвардии по республике Крым. «Незнакомец спровоцировал ссору с барменом, которая началась с корректного отказа последнего подзарядить телефон. Во время словесной перепалки посетитель, удостоверившись, что нецензурные угрозы не привели к результату, достал из кармана предмет, похожий на гранату, и, оставив его на барной стойке, поспешил ретироваться», — говорится в сообщении ведомства. Бармен нажал тревожную кнопку, вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они установили, что граната — страйкбольная, при этом внешне очень похожа на настоящую. Посетителя задержали, им оказался 36-летний житель Екатеринбурга. Он приехал в Севастополь к своему другу, гранату взял у него же. Сейчас с мужчиной работают полицейские.