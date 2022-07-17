В ХМАО жаркая погода продлится до конца недели

В ХМАО теплая погода продлится до конца недели
В ХМАО тридцатиградусная жара продлится до конца рабочей недели. Согласно прогнозу синоптиков, температура снизится только к выходным. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.
«Днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем +24, +29 градусов. 20 июля днем местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений, ночью 2 — 7 м/с, днем 6 — 11 м/с. Температура воздуха днем +22, +27 градусов. 21 июля переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный 3 — 8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха днем +20, +25 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.
- По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура днем составит 23-26 градусов выше нуля. К выходным температура опустится до +14, +17 градусов. Погода будет преимущественно пасмурная, в четверг небольшой дождь.
- В Сургуте будет пасмурная погода с небольшим дождем в четверг. Средняя температура составит 20-23 градуса тепла. Порывы ветра — до 11 м/с.
- В Нижневартовске средняя температура днем до конца недели составит 21-22 градуса выше нуля. Погода с переменной облачностью, в пятницу ожидается дождь. Ветер с порывами до 10 м/с.
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