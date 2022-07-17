Жара в 36 градусов вернется в Челябинскую область

Аномальное тепло возвращается в Челябинскую область после дождливых выходных
После дождливых и относительно прохладных выходных в Челябинскую область вернется аномальное тепло. Об этом сообщили 18 июля в региональном гидрометцентре.
«Во второй половине дня 19 июля ожидается повышение температуры воздуха до плюс 36 градусов. Прогноз относится к крайним южным районам Челябинской области», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.
На остальной территории Южного Урала и в самом Челябинске температура будет балансировать в пределах 28-30 градусов. Ожидается переменная область, возможны дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
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