Виновником смертельного ДТП под Златоустом признали дорожника

Рабочий осуществлял регулировку движения во время ремонтных работ на трассе М5 «Урал» (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Виновником смертельного ДТП с автобусом и бензовозом на трассе под Златоустом (Челябинская область), произошедшем в 2019 году, признали дорожного работника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона, мужчину осудили на три года.

«Суд признал виновным дорожного рабочего, осуществлявшего регулировку движения во время ремонтных работ на трассе М5 „Урал“. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП.

В ведомстве добавили, что с работодателя осужденного также взыскали компенсацию в пользу родственников погибших общей сложностью в 4,5 миллиона рублей. Также компенсацию в размере 400 тысяч рублей получил травмированный в ДТП пассажир.

Авария произошла летом 2019 года. Тогда рейсовый автобус, следовавший из Златоуста в Челябинск, столкнулся с бензовозом из Уфы. В результате аварии погибли два человека, еще восемь были доставлены в больницу с различными травмами.