17 июля 2022

Виновником смертельного ДТП под Златоустом признали дорожника

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в ремонте. Магнитогорск, лето, ремонт дорожного покрытия, дорожный работник, рабочий в спецовке, мартыши
Рабочий осуществлял регулировку движения во время ремонтных работ на трассе М5 «Урал» (фото из архива) Фото:

Виновником смертельного ДТП с автобусом и бензовозом на трассе под Златоустом (Челябинская область), произошедшем в 2019 году, признали дорожного работника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона, мужчину осудили на три года.

«Суд признал виновным дорожного рабочего, осуществлявшего регулировку движения во время ремонтных работ на трассе М5 „Урал“. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП.

В ведомстве добавили, что с работодателя осужденного также взыскали компенсацию в пользу родственников погибших общей сложностью в 4,5 миллиона рублей. Также компенсацию в размере 400 тысяч рублей получил травмированный в ДТП пассажир.

Авария произошла летом 2019 года. Тогда рейсовый автобус, следовавший из Златоуста в Челябинск, столкнулся с бензовозом из Уфы. В результате аварии погибли два человека, еще восемь были доставлены в больницу с различными травмами.

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Виновником смертельного ДТП с автобусом и бензовозом на трассе под Златоустом (Челябинская область), произошедшем в 2019 году, признали дорожного работника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона, мужчину осудили на три года. «Суд признал виновным дорожного рабочего, осуществлявшего регулировку движения во время ремонтных работ на трассе М5 „Урал“. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП. В ведомстве добавили, что с работодателя осужденного также взыскали компенсацию в пользу родственников погибших общей сложностью в 4,5 миллиона рублей. Также компенсацию в размере 400 тысяч рублей получил травмированный в ДТП пассажир. Авария произошла летом 2019 года. Тогда рейсовый автобус, следовавший из Златоуста в Челябинск, столкнулся с бензовозом из Уфы. В результате аварии погибли два человека, еще восемь были доставлены в больницу с различными травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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