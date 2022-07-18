Якушев отреагировал на назначение Мантурова новым куратором УрФО

Якушев уверен, что работа с Денисом Мантуровым позволит расширить возможности для промышленного роста в УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев выразил уверенность, что работа с новым куратором округа Денисом Мантуровым будет эффективной и плодотворной. Якушев отметил, что у регионов УрФО есть хороший задел для решения самых амбициозных задач.

«Уверен, что назначение новым куратором округа Дениса Мантурова позволит нам расширить возможности для промышленного роста в УрФО и в целом раскрыть потенциал для устойчивого развития его регионов. Знаю Дениса как блестящего профессионала, поэтому уверен, что наша совместная работа будет такой же плодотворной, как и с его предшественником», — цитирует Владимира Якушева аппарат уральского полпредства.

Ранее URA.RU писало, что на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поздравил Дениса Мантурова с новой должностью и перечислил дополнительные обязанности вице-премьера РФ. Мантуров будет куратором в УрФО. Президент Владимир Путин утвердил назначение министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Всего с подписанием этого документа количество заместителей председателя правительства РФ увеличивается с 10 до 11.