Выдача полисов ОСАГО в Челябинской области пошла в рост

19 июля 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

В июне в регионе выдано 87 тысяч полисов Фото: Анна Майорова © URA.RU Число заключенных полисов ОСАГО в Челябинской области в июне выросло на 12% — до 87,2 тысяч штук. Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА). «С 20 апреля начал работать перестраховочный пул, который позволил повысить доступность полисов обязательной „автогражданки“, в результате чего начиная с июня ситуация с жалобами стабилизировалась. Об этом косвенно свидетельствует также рост количества заключенных в июне договоров ОСАГО», — пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. В целом по России количество заключенных в июне полисов ОСАГО составило 3,47 млн штук, увеличившись по сравнению с маем на 10%. Среди регионов наибольший прирост произошел в Краснодарском крае — 20% (132,7 тысяч штук). Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Число заключенных полисов ОСАГО в Челябинской области в июне выросло на 12% — до 87,2 тысяч штук. Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА). «С 20 апреля начал работать перестраховочный пул, который позволил повысить доступность полисов обязательной „автогражданки“, в результате чего начиная с июня ситуация с жалобами стабилизировалась. Об этом косвенно свидетельствует также рост количества заключенных в июне договоров ОСАГО», — пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. В целом по России количество заключенных в июне полисов ОСАГО составило 3,47 млн штук, увеличившись по сравнению с маем на 10%. Среди регионов наибольший прирост произошел в Краснодарском крае — 20% (132,7 тысяч штук).