18 июля 2022

Выдача полисов ОСАГО в Челябинской области пошла в рост

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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
В июне в регионе выдано 87 тысяч полисов Фото:

Число заключенных полисов ОСАГО в Челябинской области в июне выросло на 12% — до 87,2 тысяч штук. Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

«С 20 апреля начал работать перестраховочный пул, который позволил повысить доступность полисов обязательной „автогражданки“, в результате чего начиная с июня ситуация с жалобами стабилизировалась. Об этом косвенно свидетельствует также рост количества заключенных в июне договоров ОСАГО», — пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

В целом по России количество заключенных в июне полисов ОСАГО составило 3,47 млн штук, увеличившись по сравнению с маем на 10%. Среди регионов наибольший прирост произошел в Краснодарском крае — 20% (132,7 тысяч штук).

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Число заключенных полисов ОСАГО в Челябинской области в июне выросло на 12% — до 87,2 тысяч штук. Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА). «С 20 апреля начал работать перестраховочный пул, который позволил повысить доступность полисов обязательной „автогражданки“, в результате чего начиная с июня ситуация с жалобами стабилизировалась. Об этом косвенно свидетельствует также рост количества заключенных в июне договоров ОСАГО», — пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. В целом по России количество заключенных в июне полисов ОСАГО составило 3,47 млн штук, увеличившись по сравнению с маем на 10%. Среди регионов наибольший прирост произошел в Краснодарском крае — 20% (132,7 тысяч штук).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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