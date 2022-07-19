В Екатеринбурге показали дом, где заживо сгорела 4-летняя девочка. Видео

20 июля 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Свердловские следователи опубликовали фотографии и видео с места трагедии Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области Следователи опубликовали кадры с места пожара в садовом домике в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге, где погибла 4-летняя девочка. Фотографии и видео появились на официальном сайте СУ СК по Свердловской области. «Утром 20 июля поступила информация об обнаружении тела 4-летней девочки при тушении пожара в одном из садоводческих товариществ. Сотрудниками следственного отдела по Верх-Исетскому району организован выезд на место происшествия для выяснения всех обстоятельств», — сообщили в Следственном комитете. В ведомстве уточнили, что следователи осматривают место происшествия, опрашивают родственников погибшей девочки и соседей семьи, а также очевидцев трагедии. «Для определения причины смерти малолетней и причины возгорания проводятся соответствующие экспертные исследования», — добавили в СК. Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области Ранее URA.RU сообщало, что тело ребенка было обнаружено ранним утром 20 июля во время тушения пожара в садовом домике в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге. «Погибшую девочку звали Таня, она 2018 года рождения», — уточнил начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Следователи опубликовали кадры с места пожара в садовом домике в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге, где погибла 4-летняя девочка. Фотографии и видео появились на официальном сайте СУ СК по Свердловской области. «Утром 20 июля поступила информация об обнаружении тела 4-летней девочки при тушении пожара в одном из садоводческих товариществ. Сотрудниками следственного отдела по Верх-Исетскому району организован выезд на место происшествия для выяснения всех обстоятельств», — сообщили в Следственном комитете. В ведомстве уточнили, что следователи осматривают место происшествия, опрашивают родственников погибшей девочки и соседей семьи, а также очевидцев трагедии. «Для определения причины смерти малолетней и причины возгорания проводятся соответствующие экспертные исследования», — добавили в СК. Ранее URA.RU сообщало, что тело ребенка было обнаружено ранним утром 20 июля во время тушения пожара в садовом домике в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге. «Погибшую девочку звали Таня, она 2018 года рождения», — уточнил начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.