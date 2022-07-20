В МИД РФ разоблачили фейки французского журналиста про Крым

20 июля 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Мария Захарова рассказала об истории появления фейка Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой» России. Об этом она пояснила в эфире радио Sputnik. Захарова рассказала, что в 2015 году для иностранных журналистов был организован пресс-тур в Крым. Тогда программа включала посещение различных объектов инфраструктуры, в том числе — детского лагеря «Артек». Но корреспондент французского издания попросил также показать Черноморский флот. «Это было его желание… Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста», — сказала Захарова в эфире радио. После этого и вышел фейковый материал. Ранее Мария Захарова потребовала извинений от СМИ за фейки украинского омбудсмена. Также официальный представитель МИД России потребовала извинений от западных СМИ, которые, по ее мнению, работали пропагандистами при Денисовой. Захарова подчеркнула, что украинские власти используют фейки о действиях Вооруженных сил РФ для того, чтобы отвести внимание от собственных преступлений. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой» России. Об этом она пояснила в эфире радио Sputnik. Захарова рассказала, что в 2015 году для иностранных журналистов был организован пресс-тур в Крым. Тогда программа включала посещение различных объектов инфраструктуры, в том числе — детского лагеря «Артек». Но корреспондент французского издания попросил также показать Черноморский флот. «Это было его желание… Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста», — сказала Захарова в эфире радио. После этого и вышел фейковый материал. Ранее Мария Захарова потребовала извинений от СМИ за фейки украинского омбудсмена. Также официальный представитель МИД России потребовала извинений от западных СМИ, которые, по ее мнению, работали пропагандистами при Денисовой. Захарова подчеркнула, что украинские власти используют фейки о действиях Вооруженных сил РФ для того, чтобы отвести внимание от собственных преступлений.