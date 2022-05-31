Захарова требует извинений от СМИ за фейки украинского омбудсмена

01 июня 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Мария Захарова потребовала извинений у СМИ, распространявших фейки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский омбудсмен Людмила Денисова отстранена от занимаемой должности из-за распространения фейков о спецоперации РФ. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, она потребовала извинений от западных СМИ, которые, по ее мнению, работали пропагандистами при Денисовой. «А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? <…> Западные журналисты при ней работали пропагандистами», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, «Рада уволила „омбудсмена“ Людмилу Денисову, которая распространяла фейки о якобы „изнасилованиях российскими военными украинских граждан“». Она добавила, что «ни одного доказательства она [Денисова] не приводила, зато углублялась „в подробности“ настолько, что это было похоже уже на озабоченность», — заключила представитель МИД РФ. Ранее в России приняли закон за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо наказание до трех лет лишения свободы. Закон о наказании за дискредитацию ВС РФ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, нужен из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отстранена от занимаемой должности из-за распространения фейков о спецоперации РФ. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, она потребовала извинений от западных СМИ, которые, по ее мнению, работали пропагандистами при Денисовой. «А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? <…> Западные журналисты при ней работали пропагандистами», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, «Рада уволила „омбудсмена“ Людмилу Денисову, которая распространяла фейки о якобы „изнасилованиях российскими военными украинских граждан“». Она добавила, что «ни одного доказательства она [Денисова] не приводила, зато углублялась „в подробности“ настолько, что это было похоже уже на озабоченность», — заключила представитель МИД РФ. Ранее в России приняли закон за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо наказание до трех лет лишения свободы. Закон о наказании за дискредитацию ВС РФ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, нужен из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа.