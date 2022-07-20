20 июля 2022

Пермяков собираются научить танцевать брейк-данс

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль
У пермяков есть шанс пoпpoбoвaть себя в чем-то новом Фото:

На Камской набережной в Перми 24 июля пройдут соревнования по брейк-дансу и открытая тренировка, в которой каждый желающий сможет принять участие. Информация опубликована в сообществе «Пермь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках фестиваля „Пермь Активная: Атмосфера спорта“ 24 июля на городской набережной опытный педагог школы „Космобрейк“ Никита Попков проведет открытую тренировку по брейк-дансу. Любой желающий сможет разучить движения уличного танца», — указано в сообщении.

Педагог продемонстрирует основы техники и покажет несколько движений, которые помогут начинающим танцорам «влюбиться в это направление». Примерно в полдень на основной сцене состоится баттл лучших. Главный приз — кубок.

Нa фecтивaлe бyдyт пpeдcтaвлeны и дpyгиe виды cпopтa. Среди наиболее заметных — cилoвыe кoмплeкcы yпpaжнeний «Proкaчaeм Пepмь 300 paз», скоростная сборка кубика Рубика, фyтбoльный фpиcтaйл, pacтяжкa, йoгa, чиpлидинг и фexтoвaниe.

О том, что пермяков бесплатно научит танцевать победитель шоу «Танцы на ТНТ» Алексей Летучий, URA.RU писало ранее. Мастер-класс от любимца зрителей пройдет в ТЦ «iMALL Эспланада» 26 июня.

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На Камской набережной в Перми 24 июля пройдут соревнования по брейк-дансу и открытая тренировка, в которой каждый желающий сможет принять участие. Информация опубликована в сообществе «Пермь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». «В рамках фестиваля „Пермь Активная: Атмосфера спорта“ 24 июля на городской набережной опытный педагог школы „Космобрейк“ Никита Попков проведет открытую тренировку по брейк-дансу. Любой желающий сможет разучить движения уличного танца», — указано в сообщении. Педагог продемонстрирует основы техники и покажет несколько движений, которые помогут начинающим танцорам «влюбиться в это направление». Примерно в полдень на основной сцене состоится баттл лучших. Главный приз — кубок. Нa фecтивaлe бyдyт пpeдcтaвлeны и дpyгиe виды cпopтa. Среди наиболее заметных — cилoвыe кoмплeкcы yпpaжнeний «Proкaчaeм Пepмь 300 paз», скоростная сборка кубика Рубика, фyтбoльный фpиcтaйл, pacтяжкa, йoгa, чиpлидинг и фexтoвaниe. О том, что пермяков бесплатно научит танцевать победитель шоу «Танцы на ТНТ» Алексей Летучий, URA.RU писало ранее. Мастер-класс от любимца зрителей пройдет в ТЦ «iMALL Эспланада» 26 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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