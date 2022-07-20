Поголовье скота в регионе снизилось на 16 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области поголовье скота оказалось ниже, чем в прошлом году. Это следует из данных Челябинскстата.

«К июлю 2022 года поголовье крупного рогатого скота составляет 239 тысяч 400 голов. К июлю прошлого года это значение достигло 255 тысяч 400 голов», — говорится в исследовании.

Поголовье коров в этом году находится на отметке 111 тысяч 700 голов. В то время, как в 2021 году их было больше 119 тысяч. Свиньи являются самым распространенным видом скота в регионе. На сегодняшний день их насчитывают 847 тысяч голов. В прошлом году эта цифра превышала 857 тысяч.

Ранее в минсельхозе региона заявили, что в 2022 году выросло производство яиц и мяса птицы, и это несмотря на сокращение числа кур-несушек, зафиксированное Челябинскстатом. Рост продукции, по мнению специалистов министерства, обеспечили ведущие птицефабрики региона.

Поголовье скота оказалось ниже, чем в прошлом году Скрин: исследование Челябинскстата