20 июля 2022

В Челябинске водитель маршрутки избил пассажира. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Челябинск, общественный транспорт, медицинская маска, пассажиры, маршрутка
Драка произошла из-за поврежденной купюры Фото:

В Челябинске на остановке «55 микрорайон» в Парковом водитель маршрутки №17 избил пассажира. По словам очевидцев, драка произошла из-за поврежденной купюры. В прессс-службе полиции подтвердили факт нападения.

«Мужчина дал водителю немного надорванную купюру. Водитель отказался ее брать, и попросил пассажира выйти из автобуса. На это мужчина возмутился, и водитель вышел из себя, начал проявлять агрессию по отношению к пассажиру», — рассказали URA.RU очевидцы ситуации.

В пресс-службе ГУ МВД региона URA.RU сообщили, что обращение зарегистрировано. Сейчас в нем разбираются участковые.

Это не первый случай нападения маршрутчиков на пассажиров в областном центре. Во время одной из таких ссор водитель не справился с управлением и улетел в кювет. В результате пассажиры, среди которых были маленькие дети, получили травмы.

Драка произошла в маршрутке №17
Фото:

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В Челябинске на остановке «55 микрорайон» в Парковом водитель маршрутки №17 избил пассажира. По словам очевидцев, драка произошла из-за поврежденной купюры. В прессс-службе полиции подтвердили факт нападения. «Мужчина дал водителю немного надорванную купюру. Водитель отказался ее брать, и попросил пассажира выйти из автобуса. На это мужчина возмутился, и водитель вышел из себя, начал проявлять агрессию по отношению к пассажиру», — рассказали URA.RU очевидцы ситуации. В пресс-службе ГУ МВД региона URA.RU сообщили, что обращение зарегистрировано. Сейчас в нем разбираются участковые. Это не первый случай нападения маршрутчиков на пассажиров в областном центре. Во время одной из таких ссор водитель не справился с управлением и улетел в кювет. В результате пассажиры, среди которых были маленькие дети, получили травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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