В Челябинске водитель маршрутки избил пассажира. Фото

21 июля 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Драка произошла из-за поврежденной купюры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на остановке «55 микрорайон» в Парковом водитель маршрутки №17 избил пассажира. По словам очевидцев, драка произошла из-за поврежденной купюры. В прессс-службе полиции подтвердили факт нападения. «Мужчина дал водителю немного надорванную купюру. Водитель отказался ее брать, и попросил пассажира выйти из автобуса. На это мужчина возмутился, и водитель вышел из себя, начал проявлять агрессию по отношению к пассажиру», — рассказали URA.RU очевидцы ситуации. В пресс-службе ГУ МВД региона URA.RU сообщили, что обращение зарегистрировано. Сейчас в нем разбираются участковые. Это не первый случай нападения маршрутчиков на пассажиров в областном центре. Во время одной из таких ссор водитель не справился с управлением и улетел в кювет. В результате пассажиры, среди которых были маленькие дети, получили травмы. Драка произошла в маршрутке №17 Фото: группа «Черное&Белое Челябинск» в «ВКонтакте» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске на остановке «55 микрорайон» в Парковом водитель маршрутки №17 избил пассажира. По словам очевидцев, драка произошла из-за поврежденной купюры. В прессс-службе полиции подтвердили факт нападения. «Мужчина дал водителю немного надорванную купюру. Водитель отказался ее брать, и попросил пассажира выйти из автобуса. На это мужчина возмутился, и водитель вышел из себя, начал проявлять агрессию по отношению к пассажиру», — рассказали URA.RU очевидцы ситуации. В пресс-службе ГУ МВД региона URA.RU сообщили, что обращение зарегистрировано. Сейчас в нем разбираются участковые. Это не первый случай нападения маршрутчиков на пассажиров в областном центре. Во время одной из таких ссор водитель не справился с управлением и улетел в кювет. В результате пассажиры, среди которых были маленькие дети, получили травмы.