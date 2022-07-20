Митрополит придумал название для трассы Екатеринбург — Москва

21 июля 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Митрополит Евгений предложил назвать трассу М-12 «Екатерининской» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Скоростной трассе Москва — Казань — Екатеринбург, которую планируют достроить к 2024 году, стоит дать имя «Екатерининская». С таким предложением выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), приехавший на богослужение в Казань. «Встретились и тепло пообщались с первым президентом Татарстана Минтимером Шариповичем Шаймиевым. Он рассказал, как стремительно строится скоростная дорога М-12 Казань — Екатеринбург. Автодор уже собирает предложения по названию новой трассы, которые будут вынесены на голосование. Я бы предложил назвать „Екатерининская“», — написал митрополит в своем telegram-канале. Там же Кульберг запустил среди подписчиков голосование, поддерживают ли они такую идею. Подавляющему большинству участников — почти 80% — предложение владыки понравилось. Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Скоростной трассе Москва — Казань — Екатеринбург, которую планируют достроить к 2024 году, стоит дать имя «Екатерининская». С таким предложением выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), приехавший на богослужение в Казань. «Встретились и тепло пообщались с первым президентом Татарстана Минтимером Шариповичем Шаймиевым. Он рассказал, как стремительно строится скоростная дорога М-12 Казань — Екатеринбург. Автодор уже собирает предложения по названию новой трассы, которые будут вынесены на голосование. Я бы предложил назвать „Екатерининская“», — написал митрополит в своем telegram-канале. Там же Кульберг запустил среди подписчиков голосование, поддерживают ли они такую идею. Подавляющему большинству участников — почти 80% — предложение владыки понравилось. Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.