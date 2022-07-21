21 июля 2022

В Сургуте управляющие компании срывают ремонт теплосетей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт теплосетей. Нижневартовск., трубы, теплотрасса, канализация, ремонт
Для решения проблемы управляющим компаниям предлагаю рассрочку Фото:

В Сургуте (ХМАО) долги управляющих компаний отразятся на ремонтной компании сетей теплоснабжения. Общий долг коммунальщиков за тепло составляет 854 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети».

«Так, общий долг управляющих компаний Сургута перед теплоэнергетиками составляет 854 миллиона рублей. Что отразится на ремонтной компании теплосетей. Долг почти в два раза превышает объем финансирования кампании по подготовке городской системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. В списке неблагонадежных плательщиков оказались восемь исполнителей коммунальных услуг: „УК ‚Сервис-3‘, ‚Стандарт Плюс‘, УК ‚Возрождение‘, ‚УК ‚ЗАСК‘, УК ‚Запад‘, ТСЖ ‚Управдом‘, ТСН ‚Саймовский‘ и ‚СБЦ‘“, — рассказали в пресс-службе.

Для решения проблемы сотрудники ГТС предложили коммунальщикам рассрочку. При составлении списка платежей и длительности срока рассрочки будут учитываться благонадежность должника, сумма задолженности населения перед управляющей компанией и характеристика компании.

Ранее URA.RU сообщало, что сотни жителей ХМАО остались без горячей воды из-за долгов УК. Из-за долга управляющей компании «Арго» в полтора миллиона рублей перед газовиками сотни жителей Нижневартовска остались без горячей воды.

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В Сургуте (ХМАО) долги управляющих компаний отразятся на ремонтной компании сетей теплоснабжения. Общий долг коммунальщиков за тепло составляет 854 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети». «Так, общий долг управляющих компаний Сургута перед теплоэнергетиками составляет 854 миллиона рублей. Что отразится на ремонтной компании теплосетей. Долг почти в два раза превышает объем финансирования кампании по подготовке городской системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. В списке неблагонадежных плательщиков оказались восемь исполнителей коммунальных услуг: „УК ‚Сервис-3‘, ‚Стандарт Плюс‘, УК ‚Возрождение‘, ‚УК ‚ЗАСК‘, УК ‚Запад‘, ТСЖ ‚Управдом‘, ТСН ‚Саймовский‘ и ‚СБЦ‘“, — рассказали в пресс-службе. Для решения проблемы сотрудники ГТС предложили коммунальщикам рассрочку. При составлении списка платежей и длительности срока рассрочки будут учитываться благонадежность должника, сумма задолженности населения перед управляющей компанией и характеристика компании. Ранее URA.RU сообщало, что сотни жителей ХМАО остались без горячей воды из-за долгов УК. Из-за долга управляющей компании «Арго» в полтора миллиона рублей перед газовиками сотни жителей Нижневартовска остались без горячей воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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