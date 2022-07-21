В Сургуте управляющие компании срывают ремонт теплосетей

22 июля 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Для решения проблемы управляющим компаниям предлагаю рассрочку Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Сургуте (ХМАО) долги управляющих компаний отразятся на ремонтной компании сетей теплоснабжения. Общий долг коммунальщиков за тепло составляет 854 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети». «Так, общий долг управляющих компаний Сургута перед теплоэнергетиками составляет 854 миллиона рублей. Что отразится на ремонтной компании теплосетей. Долг почти в два раза превышает объем финансирования кампании по подготовке городской системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. В списке неблагонадежных плательщиков оказались восемь исполнителей коммунальных услуг: „УК ‚Сервис-3‘, ‚Стандарт Плюс‘, УК ‚Возрождение‘, ‚УК ‚ЗАСК‘, УК ‚Запад‘, ТСЖ ‚Управдом‘, ТСН ‚Саймовский‘ и ‚СБЦ‘“, — рассказали в пресс-службе. Для решения проблемы сотрудники ГТС предложили коммунальщикам рассрочку. При составлении списка платежей и длительности срока рассрочки будут учитываться благонадежность должника, сумма задолженности населения перед управляющей компанией и характеристика компании. Ранее URA.RU сообщало, что сотни жителей ХМАО остались без горячей воды из-за долгов УК. Из-за долга управляющей компании «Арго» в полтора миллиона рублей перед газовиками сотни жителей Нижневартовска остались без горячей воды. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте (ХМАО) долги управляющих компаний отразятся на ремонтной компании сетей теплоснабжения. Общий долг коммунальщиков за тепло составляет 854 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети». «Так, общий долг управляющих компаний Сургута перед теплоэнергетиками составляет 854 миллиона рублей. Что отразится на ремонтной компании теплосетей. Долг почти в два раза превышает объем финансирования кампании по подготовке городской системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. В списке неблагонадежных плательщиков оказались восемь исполнителей коммунальных услуг: „УК ‚Сервис-3‘, ‚Стандарт Плюс‘, УК ‚Возрождение‘, ‚УК ‚ЗАСК‘, УК ‚Запад‘, ТСЖ ‚Управдом‘, ТСН ‚Саймовский‘ и ‚СБЦ‘“, — рассказали в пресс-службе. Для решения проблемы сотрудники ГТС предложили коммунальщикам рассрочку. При составлении списка платежей и длительности срока рассрочки будут учитываться благонадежность должника, сумма задолженности населения перед управляющей компанией и характеристика компании. Ранее URA.RU сообщало, что сотни жителей ХМАО остались без горячей воды из-за долгов УК. Из-за долга управляющей компании «Арго» в полтора миллиона рублей перед газовиками сотни жителей Нижневартовска остались без горячей воды.