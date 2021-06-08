Сотни жителей ХМАО остались без горячей воды из-за долгов УК

Коммунальщики задолжали за газ свыше 1,5 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотни жителей Нижневартовска остались без горячей воды из-за долгов управляющей компании «Арго» перед газовиками. Коммунальщики задолжали свыше 1,5 миллионов рублей. Об этом в социальных сетях сообщил местный житель Виталий Ковригин.

«УК „Арго“ накопила долг свыше 1,5 млн рублей перед „Нижневартовскгаз“, в связи с чем перекрыли поставку газа в котельную нагревающую воду для отопления и горячего водоснабжения домов», — написал Ковригин, добавив, что ранее коммунальщики никак не оповестили жильцов о задолженности.

Главный инженер «Нижневартовскгаз» Максим Соколов пояснил корреспонденту URA.RU, что людей об отключении газа предупредили заранее. «Должников всех заранее предупредили, им отправили письма. Здесь, возможно, проблема в том, что люди исправно платят, а управляющая компания просто, грубо говоря, забывала оплатить ресурс, который они непосредственно используют», — добавил Соколов. Дозвониться до управляющей компании «Арго» журналисту агентства не удалось. В фирме не ответили на звонки.

Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска остались без электричества из-за действий энергогиганта из Тюмени, компании «Газпром Энергосбыт Тюмень». В компании заявили, что будут и дальше отключать свет в других кооперативах, если жители не расплатятся с долгами.

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