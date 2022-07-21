Специалист о горящем полигоне в Перми: «может начаться удушье»

Эксперты: синтетические материалы при возгорании образуют токсиканты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперт рассказал, что при пожаре на главном городском полигоне твердых бытовых отходов в Перми происходит выброс вредных веществ в атмосферу. «Это вредно для тех, кто подвержен аллергии, астме, легочной болезни и страдающих от ОРЗ — у них случаются обострения и могут начаться приступы удушья и аллергические реакции», — цитирует основателя компании «Цифровой экомониторинг» Владислава Кудрявцева издание 59.ru.

«Если мы говорим про пластик и синтетические материалы, то при их возгорании образуется множество токсикантов. Выделение этих веществ может стать причиной смертельных случаев для тех, кто живет рядом с мусорными полигонами, поскольку будет происходить серьезное отравления организма веществами при их возгорании. В группе риска также дети: они получают дозу токсичного вещества в 6 раз больше взрослых», — сообщает резидент Сколково Владислав Кудрявцев.

Специалист также рассказал, что при горении ТБО уровень угарного газа в воздухе повышается и может блокировать доставку кислорода — это заставляет сердце работать быстрее и рискует привести к кардиозаболеваниям.

Ранее URA.RU сообщало, что на мусорном полигоне Софроны произошел пожар, задымление от возгорания дошло до дачных участков в поселке Жебреи. В краевом МЧС говорили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.