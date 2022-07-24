В Херсоне дети впервые за много лет читали стихи русских поэтов

Дети прочитали стихи Александра Пушкина в Херсоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне 23 июля прошел первый всероссийский день чтения вслух «Живая классика», на котором дети выступили со стихотворениями российских поэтов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

В Херсоне дети прочитали вслух произведения российских поэтов, которые запрещают на Украине. Среди них было творчество писателя Александра Пушкина. Раньше, в связи с запретом русского языка на территории страны, публично читать литературные произведения великих русских писателей и просто разговаривать по-русски было небезопасно. Однако жители Херсона с этим не смирились. Доказательством тому является прошедшая акция.

Ранее на Украине переименовали улицу Льва Толстого, теперь ее назвали в честь и. о. премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Также Украине запретили русский язык. Неделю назад в стране вступил в силу еще один этап закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За использование русского языка в сфере образования, госучреждениях, СМИ, науке и других областях будут штрафовать. В январе на Украину запретили ввозить некоторые детские книги из России из-за использования иллюстраций с российской или коммунистической символикой.

Херсонская область находится под контролем российской армии из-за проведения спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Власти региона заявляли о планах провести референдум для вступления в состав России. Также там начали переход на рубли и выдачу российских паспортов. Власти Украины собираются ввести уголовную ответственность за получение российского гражданства.

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