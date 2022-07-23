На сохранение свердловской плотины собирают 2,5 млн рублей. Фото

24 июля 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Демидовскую плотину построили на реке Ревда в 1783 году Фото со страницы проекта на planeta.ru Уральский бизнесмен и автор проекта сохранения старинных изб Игорь Черноголов объявил сбор средств, чтобы сохранить старинную плотину в селе Мариинск недалеко от Ревды (Свердловская область). На работы требуется 2,5 млн рублей, следует из описания кампании на краудфандинговой платформе planeta.ru. «Наша цель: сохранить старинную Демидовскую плотину и создать на ее территории смотровую площадку. Наши задачи — обработать от дальнейшего разрушения деревянную конструкцию плотины из лиственницы (потребуется 500 тысяч рублей); укрепить настил моста (1,5 млн); обезопасить территорию у края плотины с помощью ограждений (500 тысяч)», — говорится в описании. Плотину построили на реке Ревда в 1783 году. Она уникальна, так как является единственной вскрытой плотиной, к тому же сделана из редкой 12-метровой лиственницы. Плотина располагается возле села Мариинск, где Черноголов реализовал проект сохранения старинных изб. Он скупил дома и сделал там туристический кластер. Демидовская плотина — уникальная в России плотина из лиственницы «в разрезе» Фото со страницы проекта на planeta.ru Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Уральский бизнесмен и автор проекта сохранения старинных изб Игорь Черноголов объявил сбор средств, чтобы сохранить старинную плотину в селе Мариинск недалеко от Ревды (Свердловская область). На работы требуется 2,5 млн рублей, следует из описания кампании на краудфандинговой платформе planeta.ru. «Наша цель: сохранить старинную Демидовскую плотину и создать на ее территории смотровую площадку. Наши задачи — обработать от дальнейшего разрушения деревянную конструкцию плотины из лиственницы (потребуется 500 тысяч рублей); укрепить настил моста (1,5 млн); обезопасить территорию у края плотины с помощью ограждений (500 тысяч)», — говорится в описании. Плотину построили на реке Ревда в 1783 году. Она уникальна, так как является единственной вскрытой плотиной, к тому же сделана из редкой 12-метровой лиственницы. Плотина располагается возле села Мариинск, где Черноголов реализовал проект сохранения старинных изб. Он скупил дома и сделал там туристический кластер.