Захарова пошутила про Лаврова

24 июля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Захарова пошутила про Сергея Лаврова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Свою шутку она написала в telegram-канале. Она отметила, что во время переговоров между главами МИД России и Египта в Каире журналисты не расходились, будто ожидая чего-то. «И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию. А она так и не пришла», — отметила Захарова. Ранее Захарова заявила, что дипломаты США в попытках повлиять на зарубежное турне главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, просят американских политиков не фотографироваться с дипломатом. Лавров поучаствует в переговорах переговорах между Россией и Египтом. Об этом пишет RT. Главы военных и внешнеполитических ведомств проведут в Каире встречу в формате «2+2». Египет стал первой страной в рабочем турне Лаврова по Африке — уточняет телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Свою шутку она написала в telegram-канале. Она отметила, что во время переговоров между главами МИД России и Египта в Каире журналисты не расходились, будто ожидая чего-то. «И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию. А она так и не пришла», — отметила Захарова. Ранее Захарова заявила, что дипломаты США в попытках повлиять на зарубежное турне главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, просят американских политиков не фотографироваться с дипломатом. Лавров поучаствует в переговорах переговорах между Россией и Египтом. Об этом пишет RT. Главы военных и внешнеполитических ведомств проведут в Каире встречу в формате «2+2». Египет стал первой страной в рабочем турне Лаврова по Африке — уточняет телеканал 360.