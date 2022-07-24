Захарова пошутила про Лаврова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова пошутила про Сергея Лаврова Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Свою шутку она написала в telegram-канале.

Она отметила, что во время переговоров между главами МИД России и Египта в Каире журналисты не расходились, будто ожидая чего-то. «И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию. А она так и не пришла», — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что дипломаты США в попытках повлиять на зарубежное турне главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, просят американских политиков не фотографироваться с дипломатом. Лавров поучаствует в переговорах переговорах между Россией и Египтом. Об этом пишет RT. Главы военных и внешнеполитических ведомств проведут в Каире встречу в формате «2+2». Египет стал первой страной в рабочем турне Лаврова по Африке — уточняет телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Свою шутку она написала в telegram-канале. Она отметила, что во время переговоров между главами МИД России и Египта в Каире журналисты не расходились, будто ожидая чего-то. «И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию. А она так и не пришла», — отметила Захарова. Ранее Захарова заявила, что дипломаты США в попытках повлиять на зарубежное турне главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, просят американских политиков не фотографироваться с дипломатом. Лавров поучаствует в переговорах переговорах между Россией и Египтом. Об этом пишет RT. Главы военных и внешнеполитических ведомств проведут в Каире встречу в формате «2+2». Египет стал первой страной в рабочем турне Лаврова по Африке — уточняет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...