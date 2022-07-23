Захарова: дипломаты США умоляют коллег не делать фото с Лавровым

Дипломаты США в попытках повлиять на зарубежное турне главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, просят американских политиков не фотографироваться с дипломатом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
«Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — пишет Захарова в telegram-канале. Она добавила, что в Штатах «не догадываются о том, что РФ для подобных целей не использует фотографии, а делает это с помощью глупости США, апломб и полного отсутствия ощущения реальности».
Известно, что Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир, передает RT. Помощник генерального секретаря Лиги Хусам Заки доложил, что Лавров в ближайшее время выступит с объяснением позиции РФ по Украине в Лиге арабских государств (ЛАГ).
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Дипломаты США в попытках повлиять на зарубежное турне главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, просят американских политиков не фотографироваться с дипломатом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. «Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — пишет Захарова в telegram-канале. Она добавила, что в Штатах «не догадываются о том, что РФ для подобных целей не использует фотографии, а делает это с помощью глупости США, апломб и полного отсутствия ощущения реальности». Известно, что Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир, передает RT. Помощник генерального секретаря Лиги Хусам Заки доложил, что Лавров в ближайшее время выступит с объяснением позиции РФ по Украине в Лиге арабских государств (ЛАГ).