Пермский губернатор показал пойманного на рыбалке хариуса. Видео

24 июля 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Глава Прикамья Махонин рассказал о рыбалке на Северном Урале Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Пермского края Дмитрий Махонин съездил на вездеходе на рыбалку в северные районы Прикамья и поделился успехами своего улова. Видео губернатор выложил в своем telegram-канале. «На плато Кваркуш <…> cнег среди жаркого лета, редкие растения, водопады и прозрачные горные реки. В одной из них поймал и отпустил обратно хариуса», — сопроводил размещенный видеоролик комментарием Махонин. Чиновник признался, что не был в этих местах Пермского края со времен своей учебы в школе. Добраться до горных рек Кваркуша Махонину с единомышленниками помогли внедорожник и вездеход «Трэкол». Губернатору пришлось вновь приятно удивиться красотам природных ландшафтов Северного Урала. Ранее URA.RU сообщало, что пермский губернатор побывал на золотодобывающем предприятии. Видео о том, как в Прикамье добывают золото он также разместил в своем telegram-канале. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Глава Пермского края Дмитрий Махонин съездил на вездеходе на рыбалку в северные районы Прикамья и поделился успехами своего улова. Видео губернатор выложил в своем telegram-канале. «На плато Кваркуш <…> cнег среди жаркого лета, редкие растения, водопады и прозрачные горные реки. В одной из них поймал и отпустил обратно хариуса», — сопроводил размещенный видеоролик комментарием Махонин. Чиновник признался, что не был в этих местах Пермского края со времен своей учебы в школе. Добраться до горных рек Кваркуша Махонину с единомышленниками помогли внедорожник и вездеход «Трэкол». Губернатору пришлось вновь приятно удивиться красотам природных ландшафтов Северного Урала. Ранее URA.RU сообщало, что пермский губернатор побывал на золотодобывающем предприятии. Видео о том, как в Прикамье добывают золото он также разместил в своем telegram-канале.